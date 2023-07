La Policía Municipal Debe Estar más Cerca de la Gente: González

“Para Ganar su Confianza y Colaboración”

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente estatal del FPLZ , en entrevista con Página 24 Zacatecas, expresó que la corporación mu­nicipal de seguridad pública del municipio de Zacatecas tiene ma­los planteamientos de estrategia, debido a los acontecimientos que se han presentado en la capital del estado.

“A veces ves a los policías muy dispersos en lugares donde no deben de estar, creo que deberían de enfocarse a armar una nueva estrategia, vigilar, sobre todo, la zona donde hay tendencia a la co­misión de delitos. Es lamentable decirlo pero se ve que lo que hacen solamente es pasearse y están muy retirados de la gente, yo plantearía que s e busque un mecanismo para ver como estar cerca de la gente, sobre todo con los comerciantes”, señaló.

El dirigente aseveró que la con­fianza de la gente en la corpora­ción es poca y no se atreven a decir que hay problemas, señaló que el ayuntamiento municipal debe to­mar cartas en el asunto para que la gente pueda tener confianza en la institución.

“Más que hacer rondines yo diría que debe haber más interacción entre comerciantes y la seguridad, tendrían que ganarse la confianza de la gente. No tengo el dato de la calificación de la corporación ante las personas pero desde ahí se debe empezar, saber qué es lo que piensa la ciudadanía y saber por qué no existe esa confianza. La seguridad pública municipal es la corporación peor calificada, en general en todos los municipios, y algo tiene que hacer la autoridad para mejorar y así poder contrarrestar todos los problemas”, mencionó.

González Acosta dijo que si no se es autocrítico las cosas no pue­den caminar y el decir algo que no está a favor de una persona o institución no es con la intención de perjudicar y se debería de tomar la crítica para buscar el problema para poder crecer.