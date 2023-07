“Lo más Importante es la Unidad con el Pueblo de México”

Claudia Sheinbaum Desde Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coahuila, a 30 de julio de 2023.- ‘’Nosotros queremos reducir desigualda­des, queremos que todos los mexicanos y mexicanas vivan bien, dignamente’’, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo desde el estado de Coahuila, donde resaltó la importancia de dar continuidad a la Cuarta Transformación en unidad, como el único camino para garantizar los derechos del pueblo de México. “Lo más importante es la unidad con el pueblo de México, por eso siempre decimos en Morena: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México, mientras hagamos eso vamos a ser invencibles”, dijo.

Agregó que la unidad también se tiene que reflejar al interior del movimiento, pues una vez que se defina la Coordinación de la Defensa de la Transformación, todos deben caminar unidos para ser invencibles.

“Tenemos que tener unidad, en nuestro movimiento lo más importante es el pro­yecto, ya va a decidir una encuesta quién va a ser la coordinadora nacional de la De­fensa de la Transformación, pero tenemos que estar unidos, que no haya nada por encima de la Transformación, eso es algo importante de decirlo aquí y de conservarlo hacia adelante, porque si estamos unidos somos invencibles”, explicó.

Durante la Asamblea Informativa que se realizó en Saltillo, Coahuila, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de dar continuidad al proyecto de nación que ini­ció con Andrés Manuel López Obrador, ya que es el único camino que garantiza los grandes derechos como la educación, la vivienda y la salud.

“No es suficiente con la inversión, te­nemos que garantizar el bienestar, buenos salarios, que haya educación, que haya salud, que haya vivienda y eso solo con el proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública de México.‘’Que siempre haya un gobierno que dé educación, que dé salud gratuita a cualquiera … ha hecho mucho el Presidente, pero nos vamos a encargar de hacer de la salud un verdadero derecho, por eso lucha la Cuarta Transformación de la vida pública de México’’, puntualizó.

En contraste, recordó que desde la opo­sición, personajes como el expresidente Vicente Fox, ponen en riesgo la continui­dad de programas sociales como la pensión universal para adultos mayores, “hace poco dijo que los programas sociales eran para flojos, que los adultos mayores que reciben pensión del Presidente son unos flojos, imagínense que no es solo lo que piensa la derecha, sino que es falta de respeto a nues­tros adultos mayores que han dado todo por su familia, por su patria, por nuestro México, lo menos que puede haber es una pensión para todos los adultos mayores”.

Por lo anterior, hizo hincapié en la necesidad de cerrar el paso a la posición neoliberal y seguir caminando con pasos firmes en la Transformación.

‘’Durante 36 años se dedicaron a hacer un modelo, que aquí saben bien en Coahuila, se robaron todo, no solamente mucha co­rrupción, sino que su concepción era que no había derechos, solamente privilegios, solamente mercancías, esa es la diferencia del modelo del pasado y el modelo de la Cuarta Transformación’’, comentó.

Finalmente, recordó que “es tiempo de mujeres” con la Cuarta Transformación y destacó el gobierno de López Obrador como un ejemplo de esta apertura al conformar el primer gabinete paritario en la historia de México. “Hoy las mujeres son más visibles en todos los puestos de elección popular, en todos los espacios de la vida pública y eso también es gracias al Presidente, porque el Presidente es el primero en tener un gabinete paritario”, resaltó.