Mi Jardín de Flores

Dos Años de Aprendizaje, Perdidos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘No necesito (seguridad); yo, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo me cuida. No tengo seguridad, nunca he tenido seguridad, cuando era gobernador tenía dos ayu­dantes y nunca la necesité, espero en Dios que nunca la necesite, pero estoy muy tranquilo, muy contento’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 31 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Festival Folclórico y Festival de la Muerte

“CON DOS muertos y tres vehículos calcinados, recibieron los narcotraficantes el Festival Zacatecas del Folclor Interna­cional edición 26 -abre la conversación don Roberto-, al enfrentarse a balazos dos grupos de carteles enemigos que pelean la plaza.

“AFORTUNADAMENTE la batalla sucedió en terrenos del municipio de Lo­reto, y no de la capital del estado, porque el poco turismo que llegó hubiera salido de inmediato de Zacatecas, o se hubiera encerrado a piedra y lodo en los diferentes hoteles.

“OJALÁ y esa gente hiciera un pacto de no agresión, al menos durante esta se­mana y acudan, desarmados, a divertirse en el Festival del Folclor Internacional; ya después que se vayan a un lugar del semidesierto y ahí se agarren a balazos y se maten entre ellos”.

-ME PLATICAN -dice doña Petra- que el turismo en la capital, en el primer día, fue local en su gran mayoría, porque la gente de fuera del estado sigue teniendo temor de visitar Zacatecas-.

-SI YA saben cuál es el remedio para tal mal, ¿por qué no lo solucionan? Don David tiene y ha tenido todo el apoyo de nuestro Presidente, don Andrés Manuel López Obrador para imponer el orden en todo Zacatecas, ¿qué es lo que le impide hacerlo?-.

-POR ESO mismo el José Narro Céspedes, senador de la República, en declaraciones a nuestro Diario Página 24 Zacatecas que hoy lunes publica, dice que el David Monreal Ávila, debe ponerse ‘almeja’ por tanta inseguridad y violencia que continúa en Zacatecas, porque se ha visto incapaz, no sólo de abatir, sino de contenerlas; y mencionó a la mujer que asesinaron cuando conducía su vehículo y los cadáveres arrojados en las carreteras con huellas de tortura y cosidos a balazos:

‘TODOS estos hechos -declaró el sena­dor Narro- siguen construyendo la narra­tiva y la percepción de que en Zacatecas no hemos logrado salir del circuito de la violencia, esto es muy importante’.

“EL DOMINGO anterior, como que el senador pretendió defender al gobernador David Monreal, pero en este lo volvió a tundir -dice don Roberto-, seguramente se dio cuenta, nuevamente, que no se puede defender lo indefendible.

“PERO además, Narro se lanzó contra Saúl, el cachorro de los Monreal, por el perro oso que hizo cuando el alcalde del mineral criticó al INEGI, por calificar a Fresnillo como el municipio más peligro­so de Zacatecas, pues el propio Saúl ‘ha utilizado datos del INEGI para presumir la disminución de la pobreza en Fresnillo:

‘ES UNA acción más mediática que ob­jetiva -señaló Narro-, lo que tenemos que hacer con esos resultados es tomar cartas en el asunto. Creo que el INEGI es confia­ble y sus datos igual, se está midiendo la percepción de la gente, el tema de la per­cepción nos sigue afectando pero tenemos que seguir combatiendo a la delincuencia organizada buscando que disminuya su presencia en el estado’.

“Y CONTINÚA su crítica contra Saúl, por sus continuas y visibles ausencias en el municipio que mal gobierna:

‘CREO que debería estar en Fresnillo atendiendo su responsabilidad y una de las grandes tareas de los municipios es el tema de la seguridad, entiendo que tam­bién es tarea de las instituciones estatales y federales pero a quien le toca conducir en los municipios las estrategias es a los presidentes municipales’”.

-EL NARRO andaba con la espada des­envainada- dice doña Petra-, yo creo que se dio cuenta de que el Saúl ya le echó el ojo a la candidatura de senador de la República, para el 2024 y se anda moviendo fuera de su municipio para promoverse el muy gan­dalla: parece chango sin mecate, brinca de cargo en cargo y de partido en partido con singular alegría y a risa y risa. Pues claro, si los tiempos duros cuando estudiante que se alimentaba con una coca-cola y una bolsita de cacahuates ya pasaron, porque nomás entró a la política y los superó fácilmente, entonces ya no quiere bajarse de la rueda de la fortuna: quiere hacer lo del ‘Monris’, que nomás no se ha bajado de esa rueda en más de 40 años que tiene de vivir de nuestros impuestos ¡que no mame el ‘Cachorro’!-.

Reprueban a David en su Etapa de Aprendizaje

-PARA don Felipe Pinedo Hernández, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), el gobernado de Za­catecas, don David Monreal Ávila, ‘está reprobado en su aprendizaje de (casi) dos años de gobierno (no cabe duda) de que la historia pone a cada quien en su lugar y la sociedad lo hace con el gobernador, ya que, desde que asumió el poder, continúa en el sótano de aceptación:

‘EN EL tema de la percepción ciudadana a su gobierno está reprobado, en el tema de percepción de inseguridad está reprobado, somos el primer lugar con percepción de inseguridad en los municipios de Zacatecas y Fresnillo a nivel nacional. Incluso en algunas encuestas internacionales Fresnillo sobresale en el tema a la altura de países que están en conflicto bélico’.

-DUELE reconocerlo, pero es cierto, por eso le pido a mi Padre Dios que toque el insensible corazón de don David y se ponga a trabajar para que cumpla con su promesa de regresarnos la paz, la tranquilidad y la prosperidad prometida, dos años son más que suficientes: ya agotó, prácticamente, 33.33% de su administración, tiempo más que suficiente para tener el Zacatecas que don David mismo nos prometió a cambio de nuestro voto; que no se le olvide: el pueblo se cansa de tanta… perdón, el pue­blo tiene memoria y no olvida, ni perdona.

“Y ES como dice don Felipe Pinedo: ‘No hay impulso a los empresarios y el campo, tampoco para la gente que se de­dica al comercio en el estado, por eso hay éxodo y una política del garrote donde se le impide a la gente a instalar sus puestos de vendimia, eso va de la mano con el gobierno municipal’.

-ÓRALE, hasta el Jorge Miranda Castro resultó chamuscado-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe”.