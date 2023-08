El Gobernador David Monreal Tiene los Recursos Económicos Para Sacar Adelante a Zacatecas, Pero no la Capacidad: Yunuen

“David Necesita un Experto en Economía”

Por Rubén Palomo Macías

La diputada local, Yunuen Santacruz Márquez, declaró a Página 24 Zaca­tecas que resulta impresionante que el gobernador del estado, David Monreal Ávila, sin tener la capacidad para hacer su trabajo, pero teniendo los recursos económicos, políticos y sociales a su disposición, no contrate personal capa­citado para darle el avance que requiere el estado.

“Necesitamos tener a un experto en economía, que tenga buenas relaciones con los empresarios, que tenga idea de lo que un empresario necesita y que vea su cargo como un negocio propio ya que si no se tiene esa visión no funciona”, aseveró.

Además la diputada comentó que las declaraciones del gobernador, donde se­ñala a los medios de comunicación como “extorsionadores”, deben ser tomadas en cuenta ya que los medios no tienen la culpa de lo que sucede en el estado.

“Son los portadores de voz de todos los zacatecanos porque tenemos gente ocupando puestos que ni siquiera pueden presentarse a hacer alguna declaración en cualquier medio de comunicación porque no tienen permitido hablar de algunos temas, esa es la realidad. Ellos siguen lla­mándole jefe al gobernador aunque ellos también ocupen un cargo de igual magni­tud, como lo son los diputados morenistas que hablan de su jefe, si se van a dirigir así pues entonces que le ayuden a su jefe y que se pongan a trabajar bien duro para dejar bien parado a su jefe”, añadió.

Yunuen Santacruz apuntó que los di­putados morenistas no se ven en el nivel que ocupan y no existe una dignificación de la labor legislativa.

“Que llegue una persona que no sepa cómo ayudar a Zacatecas es grave, nos deben muchísimo, en deporte no tene­mos avance, en el INCUFIDEZ no hay agua para poder ducharse, hay cursos de verano y sin capacidad será un desastre. No sabemos si ya se regresaron las becas para los deportistas, hay que revisar lo que está haciendo Rodrigo Castañeda en Economía y hay un montón de factores que influyen, todos nos han quedado a deber mucho”, remató.