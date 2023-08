Mi Jardín de Flores

El Inepto Gobierno de David Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Los ministros de la Suprema Corte son como los mercaderes del templo, lo quieren vender todo, hasta las esta­tuas’: Adán Augusto López Hernández.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 1 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por man­darnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

La Incapacidad de Gobernar de David Monreal

DURAS, muy duras y directas las acu­saciones de la señorita diputada Yunuen Santacruz Márquez, en contra del titular del Poder Ejecutivo: ‘El gobernador David Monreal tiene los recursos eco­nómicos para sacar adelante a Zacatecas, pero no la capacidad’, declaró a nuestro compañero reportero Rubén Palomo Macías, ¿no creen?

-MUY ciertas, la verdad: el David ha tenido todo el apoyo de mi ‘cabecita de algodón’: los presupuestos de egresos más jugosos en la historia de Zacatecas, la reposición de los más de dos mil 900 millones de pesos que según el propio David se robó el ‘RaTello’, cientos de elementos de la Guardia Nacional y otros tantos del Ejército Mexicanos y no ha podido impulsar ni la economía, ni combatir con éxito a los capos del narcotraficos que ya han asesinado a más de dos mil zacatecanos en lo que va de este pinchurriento gobierno, lo que es un verdadero fracaso-.

POR LO que me han platicado, don David Monreal Ávila es gobernador gra­cias a la tenacidad de su hermano mayor don Ricardo y, por supuesto, a nuestro Presidente don Andrés Manuel López Obrador, ¿es cierto?

-SÍ, MADRE Teresa -responde doña Petra-. El David le debe su carrera poli­tica al ‘Monris’, quien siempre ha dicho que el David es su hermano preferido, el consentido del clan. Él fue alcalde de Fresnillo en 2007, postulado por el PT, cargo que dejó para participar en la elección de 2010, a la gubernatura del estado por primera ocasión y…

-¿FUE CUANDO abandonó la contien­da y de facto apoyó la candidatura de don Miguel Alonso Reyes-.

-EXACTO, para eso convocó a rueda de prensa y hasta le alzó la mano al ‘Rorro’; lo hizo porque como iba muy abajo en las encuestas, y el ‘Monris’ le dijo que lo mejor era apoyar al Miguel, porque no quería que Ulises Mejía Haro, candidato del PRD ganara la gubernatura, por eso en esa rueda de prensa anunció que reculaba a favor de Miguel y hasta le levantó la mano, augurando su victoria que ya todo Zacatecas cantaba, como su­cedió: gracias a Miguel, el PRI recuperó Zacatecas.

“DOS años después, en 2012, siempre de la mano de el ‘Monris’, el David es senador de primera minoría abanderado por PRD-PT y MC, ahí se silenció hasta que el ‘Monris’ le ordenó otra vez buscar la gubernatura.

-POR ÓRDENES del ‘Monris’, en 2016 el David pide licencia como senador y Ricardo oootra vez lo hace candidato a gobernador, pero ahora por Morena; pero como el PRI estaba muy fuerte por el buen trabajo del ‘Rorro’, el Alejandro Tello Cristerna desde un inició la con­tienda era quien iba adelante en todas las encuestas, por lo que el David se dio por derrotado y casi abandona la cam­paña, por lo que el ‘Monris’ lo regañó fuertemente:

¿DE VERAS sabes el nivel de com­promiso que estás adquiriendo? Tienes todos los elementos para ganar y no te veo con ganas de querer ganar (sic), se te está carcomiendo abajo toda la estructura de Morena, se está generando un mal ambiente por falta de atención tuya.

‘TE VAS a dormir temprano, estás aislado, no estás al frente de nada, sí me he estresado David. Retoma tu liderazgo, yo no te puedo sustituir, tú eres el líder, la soberbia no es buena .

‘ESTOY MÁS preocupado que tú, a ti te vale, estás aislado, te vas a dormir temprano, tú eres el candidato, no yo; no sé sí estás dimensionando el tema, ¡no puedo hablar contigo, David! ¿Qué vamos a hacer?, ¿de veras sabes el nivel de compromiso que estás adquiriendo?, ¡estás en la comodidad total!

‘¡TENEMOS todos los elementos para ganar y no te veo, se te está soltando todo David, entiéndeme!’.

“ES ENTONCES que el David comien­za a reaccionar, pero de todas maneras fue inútil: nadie podía ganarle a la locomotora que conducía Miguel Alonso, quien mien­tra fue gobernador hizo ganar a todos los candidatos del PRI, los cargos de elección popular más importantes, fue así que el David perdió la gubernatura una vez más y el ‘RaTello’ llegó a la Casa de los Perros, aunque el David regresa al Senado con la cola entre las patas, a terminar su gestión.

“AL TRIUNFO de mi ‘cabecita de algodón’ en 2018, el ‘Monris’ le pide y logra que el David sea nombrado Coordi­nador General de Ganadería de la Secre­taría de Agricultura y Desarrollo Rural, a pesar de las acusaciones millonarias de corrupción que le descubrió y denunció el Pepe Narro Céspedes y otra vez el ‘Monris’ logra que su carnal predilecto sea candidato a gobernador y hace uno de sus muchos enjuagues para que, esta vez, David logre la gubernatura en 2021:

‘NO TE preocupes, tu hermano va a gobernar tu tierra’, le dijo el ‘Alito’, presidente nacional del PRI, afianzando así el triunfo del David que, creo, no lo esperaba porque hasta tuvo muchos pro­blemas para completar su gabinete, el que formó a cuenta gotas, pero que además no le ha respondido, y Zacatecas permanece hundido y en las garras del narco.

-VAYA, qué cosas. Por eso la diputada Yunuen Santacruz Márquez, asegura que a pesar que don David tiene todos los recursos económicos para sacar adelante a Zacatecas, no lo hace porque no tiene la capacidad, qué duras palabras, pero muy certeras-.

-POR SUPUESTO -tercia don Rober­to- a David lo que le gusta de la política es e poder y el dinero que de ella obtiene, no servir a la sociedad, y lo está demos­trando con esa soberbia que día a día lo carcome.

“ME DICEN que en todo economi­za, pero no se sabe a dónde va a parar lo economizado, porque ese supuesto ahorro no se refleja en obras al beneficio del pueblo, ni tampoco los bolsillos de los zacatecanos que, además, seguimos padeciendo la violencia y la inseguridad, hoy martes nos amanecemos con otro asesinato a balazos y con tres Cédulas de Búsqueda, por las desapariciones forzadas de:

ARTURO LÓPEZ CARRILLO de 25 años, desaparecido en Tlaltenango de Sánchez Román de Zacatecas, el 21 de julio de 2023.

DELFINO TORRES GONZÁLEZ de 40 años, desaparecido el 21 de julio de 2023, en Rio Grande, Zacatecas, y

TERESO DE JESÚS ESCOBEDO PIEDRA de 52 años, desaparecido el 21 de julio de 2023, en Sombrerete, Zacatecas.

-DE LAS desapariciones y del narco -ora doña Petra- líbranos Señor-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.