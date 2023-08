El de David es un Gobierno Frustrante, en Zacatecas se Respira Miedo: Carlos Peña

“El Gobernador no Quiere Aceptar la Realidad, hay Preocupación”

Por Rubén Palomo Macías

El presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, declaró a Página 24 Zacatecas que el estado es lastimado por una realidad que no se quiere ver por el gobernador David Monreal Ávila y aseveró que cuando hay un problema y no se entiende, no se atiende, no se reconoce y todo se agudiza y se complica más. Queda muy claro que municipios como Fresnillo, Jerez y Guadalupe están vivien­do una crisis compleja en todos sentidos: violencia, Inseguridad, desempleo, falta de oportunidades y migración.

“El gobierno del estado no termina por consolidar ninguna política pública para darle a los zacatecanos la esperanza que se ofertó en el 2021 que iba a llegar la Nueva Gobernanza. Hoy la realidad es que la per­cepción está convirtiéndose en hechos de todos los días y eso nos preocupa a todas y todos. Yo lo he dicho, reconozco que ha habido un esfuerzo para que la seguridad poco a poco mejore pero no hemos salido del problema”, señaló.

Carlos Peña apuntó que la seguridad solamente es uno de los problemas que tiene Zacatecas ya que hay muchos más, los municipios siguen desatendidos, falta recurso, falta obra pública, hay acciones mínimas que no se están realizando, el campo continúa en abandono, hay éxodo, las maestras y maestros tienen algo de que quejarse y, la verdad, es lo que se sigue sintiendo en Zacatecas es más decepción que esperanza.

“Se sigue viviendo más frustración que la posibilidad de seguir adelante, se respira más miedo que la tranquilidad de vivir en este estado y sus municipios, por supuesto que eso nos preocupa y lo he dicho de ma­nera reiterada, son más los empleos que se pierden que los que se generan, son más los negocios que cierran que los que se abren, son más las personas que migran que las que llegan a vivir al estado, son más quienes desaparecen que quienes se encuentran , es decir que hoy la preocupación en Zacatecas es real y lo más complicado es que no se quiere ver esa realidad”, finalizó.