Mi Jardín de Flores

De Leo y Compinches, al Tiburón Medina

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La pobreza y la pobreza extrema es el factor principal que orilla a las mujeres a entrar en este círculo mer­cantil de violencia disfrazado de acto progresista. No podemos permitir que por necesidades económicas ellas y las infancias sean las que tienen que pagar un costo altísimo, el costo de renunciar obligadamente a su derecho a la iden­tidad’: José Narro Céspedes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 2 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por man­darnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Continúa el Festival del Crimen

¡DIOS DE mi Vda! El Festival del Cri­men sigue arrancando vidas con inusitada violencia y total impunidad, los Malos Organizados están desatados y los ríos de sangre se desbordan en todo Zacatecas, dejando en la orfandad a miles se niños.

-SE ESTÁ generalizando el asesinato de mujeres -toma la palabra doña Petra-, qué peligroso es que le disparen a todo lo que se mueve, esos desgraciados asesinos de seguro viven drogados para hacer lo que hacen: asesinar a balazos y con in­audita sangre fría a quien se le pegue la gana, mientras el David presume de que los asesinatos van a la baja-.

-PUES NO sé por qué se vanagloria, si ayer se cometieron cinco asesinatos y privaron de su libertad a cinco policías-.

–¿QUE NO fueron cuatro los asesi­natos?-.

-INICIALMENTE así se manejó, pero después uno de los dos policías secues­trados en Villa García, apareció muerto.

“AYER MARTES estuvo tupido el día: en Villa Hidalgo privaron de la libertad a una mujer y a un hombre: los torturaron, los cosieron a balazos y sus cadáveres fueron arrojados en un camino de terrace­ría que va de El Tepetate a Villa Hidalgo.

“EN TRANCOSO, después de secues­trar a una mujer, la torturaron, la mataron a plomazos y fueron a tirar su cuerpo al ras del camino que va de esa cabecera municipal a San José del Carmen.

“EN LORETO, en la comunidad La Concha, un individuo que caminaba por la calle Alameda fue asesinados a tiros. En ninguno de los cinco asesinatos hubo detenidos.

“EN VILLA García, varios narcos ar­mados con cuernos de chivo invadieron la Comandancia de Policía y privaron de su libertad a dos uniformados; poco después uno de ellos fue localizado muerto.

“EN NORIA de Ángeles, otro uni­formado fue privado de su libertad por narcos fuertemente armados y no se sabe nada de él.

“Y EN Pinos, dos policías están desa­parecidos, sus familiares están desespe­rados pues temen lo peor.

“ASÍ ES que David no tiene por qué andar parándose el cuello y alardeando que los asesinatos y los delitos de alto impacto van a la baja, cuando ayer se cometieron cinco asesinatos en menos de 12 horas: dos mujeres, dos hombres y un policía, además de cuatro más des­aparecidos forzadamente, ¿no les parece que el gran problema de la violencia y la impunidad sigue latente?”.

-PUES SÍ, un día aminoran los asesi­natos pero al siguiente se desbordan; y lo peor: ¡nunca atrapan infraganti a ninguno de los criminales!

Más Desapariciones Forzadas

“HOY MARTES 2 de agosto, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, conti­nuando con su loable labor social, publica las Cédulas de Búsqueda de: Teodoro López Ramos de 40 años, desaparecido el 20 de julio de 2023, en Guadalupe, Zacatecas, y

JUAN HERNÁNDEZ DÍAZ de 48 años, desaparecido en Villa García, Za­catecas, el 1 de agosto de 2023; vuelvo a preguntar ¿de que baja de criminalidad hablan?”

Zacatecas, con David Monreal Como Gobernador, Sigue de Cabeza

-ES POR demás: don David no sabe gobernar, lo que a él le gusta es la fiesta, ¿cómo es posible que haya comprado dos antros de vicio en 40 millones de pesos en el área de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), habiendo tantas necesidades urgentes que atender?

-A LO mejor lo hizo porque las embo­rrachadurías no eran buen negocio y sus dueños son sus amigos y se los compró para apoyarlos y así evitar que fueran a la quiebra, no le hallo otro motivo por­que no es común que los gobernadores anden comprando antros y luego presu­mirlos, ¿de dónde agarró esa millonaria partida?-.

-HABRÍA QUE pedir información al INAI, para saber de qué rubro los desvió porque en el Presupuesto de Egresos no hay partida alguna que diga es ‘para comprar antros’-.

-YO INSISTO: don David se equivocó de profesión, tampoco ha de ser un buen abogado porque nunca ha litigado: su tí­tulo nomás lo consiguió para colgarlo en los muros de su sala o en la oficina de los cargos públicos que ha tenido: su verda­dera vocación son los negocios agrícolas, es hombre de campo, le gusta el rancho, como se lo dijo don Ricardo en aquella súper regañada que le dio por teléfono, por abandonar la campaña de gobernador, dor­mirse temprano y pasársela en el rancho-.

Tremenda Golpiza a Empleado de Restaurante Subway

-¿VIERON EL video en donde un señor energúmeno de nombre Fernan­do Medina alias ‘El Tiburón’, golpea salvajemente a un chamaco de 15 años, trabajador del restaurante Subway, de San Luis Potosí?-.

-SÍ, EL video se hizo viral: pobre mu­chacho sufrió la golpiza de su vida, sólo porque le dijo que esperara su turno para entrar al restaurante-.

“LO GOLPEÓ y lo tiró al piso y todavía ahí lo continuó golpeando, el pobre jovencito tuvo que ser internado en un hospital-.

-ESTE ACTO de cobardía me recordó la brutal golpiza con pies y puños que sufrió el joven estudiante universitario Jorge Iván Ávila Correa, sufrió a la salida del antro Caviar\Izquierdo, en Guadalu­pe, a manos de un hijo de David Monreal y un grupo de amigos, y que después le causó la muerte-.

-LO QUE son las cosas: de la golpiza a Jorge Iván no se supo nada, sino hasta que familiares y amigos llevaron a cabo una marcha y plantón, denunciando los hechos; la protesta se llevó a cabo el 18 de octubre de 2022, pero la agresión tumultuaria en su contra sucedió el 2 de julio, no se pudo recuperar de la golpiza y el 15 de octubre murió por la tunda recibida con pies y manos.

“TRES días después se organizó la mar­cha y el plantón de protesta; nuestro Diario Página 24 Zacatecas lo publicó al igual que otros medios, pero la respuesta del Fis­cal Murillo Ruiseco fue escueta y todavía más la del gobernador David Monreal.

“Y ANTE la nula respuesta del fiscal Murillo el tema fue bajando de intensidad y hoy el gobierno lo olvidó por completo; diferente ha sido el caso de la golpiza que el llamado “Tiburón” Medina propinó al chamaco de 15 años, pues el video ha sido publicado por muchos medios de comunicación y el escándalo persiste: ya todo mundo identificó al criminal y sabe de sus negocios y de que es campeón de artes marciales.

“EN CAMBIO, el asesinato de Jorge Iván, todos los medios ya lo olvidaron, a excepción de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que lo sigue recordando”.

“EL PRÓXIMO 18 de octubre, se cumplirá un año del asesinato de Jorge Iván quien, contaba al morir, si no mal recuerdo, con apenas 19 años”.

-DIOS LO tenga en su Santa Gloria-.

-HABRÁ QUE preguntarle al Murillo cómo van las tres carpetas de investi­gación que, dijo, había abierto por el cobarde asesinato, porque yo veo al Leo muy sonriente, muy seguro y confiado de que nada le sucederá pues su papi es el ‘dueño’ de Zacatecas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.