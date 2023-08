Con Éxito, Presentación en Zacatecas del Libro Claudia Sheinbaum: Presidenta

Ante mas de 250 asistentes que se dieron cita en el auditorio del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez de la capital de Zacatecas se dio inicio a la gira para presentar en los estados la obra del periodista de La Jornada Arturo Cano que ha generado la atención de millones de ciudadanos por la coyuntura política que atraviesa actualmente el país. Al compartir parte de su contenido, Arturo Cano expuso que es Claudia quien puede representar la continuidad y la profundización que requiere los movimientos de izquierda.

El panel de comentaristas del libro fue integrada por el docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Dr. Miguel Moctezuma, la Ex Directora de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Dra. Imelda Ortiz, así como la periodista y articulista de La Jornada de Zacatecas, Lucía Medina y el ex alcalde de de la ca­pital y empresario el Mtro. Ulises Mejía Haro, quienes expusieron en sus inter­venciones del como el libro de autoría de Arturo Cano muestra con su documental el perfil de una mujer honesta, de una madre de familia, de una luchadora social, de una académica y científica, de una defensora de la educación pública, pero sobre todo de una mujer que hará historia consolidando la esperanza de un México con bienestar para todas y todos.

“Claudia Sheinbaum se destaca por su coherencia y su compromiso con la lucha social con el propósito de fortalecer los derechos del pueblo y gobernar con una combinación única de lucha política y for­mación científica, para gobernar con ojos de mujer, pero de mujer honesta” precisó Lucía Medina.

Por su parte Imelda Ortiz y Miguel Moc­tezuma enfatizaron en sus intervenciones a una Claudia Sheinbaum muy activista en las luchas sociales para defender la educa­ción pública, los derechos de las personas más desprotegidas, una lucha que lleva más de 40 años.

Ulises Mejía Haro en su intervención resaltó el slogan del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de la Universidad Nacional Autónoma de México “Somos la fuerza de la razón”, y eso se construye a través de la narrativa y el discurso político de las razones que defendamos; no por la fuerza, sino por el debate y el convenci­miento” y en esta visión, es donde muchos nos identificamos con Claudia Sheinbaum, una mujer honesta que ha dado resultados gracias a esa fuerza moral que enarbola esta revolución de las conciencias.

Arturo Cano es un periodista de larga trayectoria, que ha recorrido prácticamen­te todo el país y otros puntos de nuestro continente para contar historias. En los úl­timos años destaca su labor como cronista político. Formó parte del equipo fundador del diario Reforma y, en el periódico La Jornada, fundó y dirigió durante sus ocho años de existencia el suplemento político Masiosare. Es coautor de Salinas a Juicio y de Doña Perpetua, una biografía política de la lideresa magisterial Elba Esther Gor­dillo. En momentos cruciales, ha narrado episodios importantes de nuestra historia reciente en Brasil, Venezuela, Ecuador, Cuba, Perú, Honduras y Estados Unidos.

Entre los asistentes se contó con la pre­sencia del ex gobernador de Zacatecas, Arturo Romo Gutiérrez, el ex diputado federal Luis Medina Lizalde, el ex senador Antonio Mejía Haro, el director del Ins­tituto Tecnológico de Zacatecas Roberto Ortiz, maestros e investigadores de la UAZ, Tecnológico de Zacatecas, Universidad Autónoma de Chapingo, empresarios y comerciantes, organizaciones sociales, entre otros.