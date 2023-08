Hay Percepción de Inseguridad, Porque la Inseguridad Existe: Faustino Adame

“El INEGI Refleja la Opinión de la Gente; el Reclamo de Saúl, Electoral”

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, comentó a Página 24 Zacatecas que luego de las declaraciones y la visita del presidente de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, al INEGI se debe tomar en cuenta que las encuestas por algo se hacen y sus resultados son el reflejo de la opinión de la gente.

“No se trata de una opinión de particula­res, esas encuestas se hacen directamente a la gente por el instituto y sus resultados solamente arrojan el sentir de la población. Creo que todos estamos a expensas de que los resultados pueden ser buenos o malos y se deben respetar ya que es la realidad que viven las personas”, aseguró.

Adame Ortiz añadió que las acciones del presidente de Fresnillo son mediáticos y pensados en los procesos electorales que se aproximan. En ese sentido se trata de hacer ruido y querer demostrar que el municipio se encuentra en paz, que han bajado los índices de delincuencia pero la misma gente refleja otra realidad.

“Creo que se trata mucho de criterios, cada quien tiene su percepción o criterios a modo, hay interpretaciones. En días pasados en Fresnillo hubo enfrentamientos, esa es la realidad, se vio un gran movimiento en el municipio y los hechos hablan por sí solos, eso es lo que nos tiene con esos resultados y la gente dice lo que ve, lo que es, lo que les ha tocado vivir. No estamos exentos a estas situaciones y la realidad es clara”, añadió.

Finalmente Faustino Adame reiteró que se está politizando el tema de la percepción por las campañas que se avecinan debido a que, prácticamente, ya se están desarrollando las campañas electorales.

“Se trata de decir otras cosas que no son, lo que pasa es que la realidad no se puede inventar ni tratar de desacreditar a las insti­tuciones, toda la población ha visto lo que sucede desde hace años atrás y como se ha movido el estado en sus municipios. A final de cuentas uno de los últimos enfrentamien­tos más grandes en el estado se ha dado en Fresnillo y hasta se habla de que derribaron un helicóptero, no fue de un día lo que su­cedió en esa región de Fresnillo”, remató.