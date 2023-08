“Vivir en Zacatecas es una Condición de Alto Riesgo”

Los Ciudadanos Vivimos con el Jesús en la Boca Diariamente: Fredy Barajas

Por Rubén Palomo Macías

José Alfredo “Fredy” Barajas Romo, pre­sidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos Para el Desarrollo de las Américas (CIDHDPA), declaró a Página 24 Zacatecas que el secuestro de policías municipales es un tema complicado en el que el estado se ha visto inmerso desde hace bastante tiempo, fenómeno que se ha acelerado en los últimos meses del actual gobierno.

“Pareciera ser un común denominador, así como vemos todos los días existen ciudadanos que no tienen nada que ver con el crimen o las corporaciones policiacas que son secuestrados o desaparecidos. Hoy nos toca ver que los elementos policiacos vienen padeciendo afectaciones directas por la naturaleza de su trabajo, creo que es fundamental que el estado brinde mayor certidumbre a los elementos de seguridad pública municipales y estatales además de a sus familias. Vivir en Zacatecas ya es una condición de alto riesgo y el estar relaciona­do con actividades de seguridad se presenta un riesgo mayor”, apuntó.

Alfredo Barajas comentó que un presiden­te municipal, Saúl Monreal, se quejó de la percepción de seguridad en su municipio y se hizo entender que es el tema del estado. Se han visto notas periodísticas con decla­raciones de los encargados de seguridad y del mismo gobernador del estado hablando de que Zacatecas hace lo correcto en materia de seguridad.

“No lo ponemos en duda, sin embargo, la percepción no reduce, esto significa que los ciudadanos se sienten inseguros, tiene que ver con lo que acontece en las calles, con los policías y fundamentalmente tiene que ver con la sensación de certidumbre de existir y vivir en un lugar tranquilo, ameno y propicio para la sana convivencia social y eso es lo que no tiene Zacatecas, creo que más allá de molestarnos por lo que siente la ciuda­danía hay que preocuparse por brindarle esa certeza a los ciudadanos. A mí me gustaría que todos los ciudadanos podamos transitar por las calles tranquilamente y que nuestros hijos pueden caminar con tranquilidad pero los ciudadanos vivimos con el Jesús en la boca todos los días”, añadió.

Barajas Romo señaló que existe una falta de comprensión y para poder resolver un problema primero se tiene que reconocer ya que si se niegan las autoridades a aceptar la realidad solo se demuestra que cada quien vive en la esfera que le toca existir.

“A veces los gobernantes viven en su bur­buja rodeados de seguridad, de tranquilidad, opulencia y el pueblo vive en la realidad cruda que nos toca vivir a todos”, remató.