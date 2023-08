Mi Jardín de Flores

Sigue el Festival Zacatecano del Crimen

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Ningún joven que quiera estudiar debe quedarse sin poder estudiar, pue­de ser muy ambicioso pero comparado con muchos otros países en el mundo, el número de universitarios de nuestro país se queda muy abajo … Y tenemos que procurar que más jóvenes tengan acceso a la educación pública’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 3 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Continúa el Festival Zacatecano del Crimen

“¿QUIÉN SE iba a imaginar que Za­catecas tendría su Festival del Crimen? ¿Quién en nuestra época de estudiantes universitarios iba a predecir que nuestro estado con rostro de cantera y corazón de plata, en donde el trabajo todo lo vence, caería en las garras del narco que formaría caudalosos ríos de sangre a todo lo largo y ancho de nuestro territorio?”.

ES DON Roberto quien inicia la con­versación de este jueves 3 de agosto, y continúa:

“¿QUIÉN SE iba a imaginar que a plena luz del día se mataría a gente a balazos, sin que la policía detuviera a los criminales?

“SIN embargo el destino nos alcanzó y hoy, como dice Fredy Barajas, ‘vivir en Zacatecas es una conducción de alto riesgo’.

“AYER mismo, en ese Fresnillo al que nuestros gobernantes han convertido en un ‘Infiernillo’, dos hombres que tripulaban un automóvil Ford Fiesta fueron acribillados a pleno sol en el estacionamiento de la refac­cionaria AutoZone, matando al conductor y dejando gravemente herido a su acom­pañante y, por increíble que parezca, los matones a sueldo huyeron sin que en ningún momento dado aparecieran -a pesar de que por minutos sus verdugos los habían estado persiguiendo- elementos policiacos, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que se cuentan por cientos, en la cada vez más violenta ciudad de Fresnillo”.

-ES UNA pena, la verdad, cómo el mal sigue venciendo al bien en ese municipio tan rico en recursos naturales con gente tan honesta como trabajadora, pero donde los malos han echado raíces muy extensivas y profundas-.

-TODO EMPEORÓ -dice doña Petra-cuando llegó el ‘RaTello’ a la Casa de los Perros, él fue el que abrió de par en par las puertas del estado a los narcotraficantes, porque ese mismo día que rindió protesta la criminalidad se fue para arriba, recuerden los secuestros de empresarios, las extorsio­nes, los asaltos en carretera a mano armada y, claro está, los asesinatos, la venta y el consumo de drogas-.

-AHÍ MISMO, en Fresnillo -retoma la palabra don Roberto-, en la calle El Mez­quite, colonia Barrio Alto, al filo de las 5:30 de la tarde, dos individuos fueron baleados; paramédicos los trasladaron al Hospital Ge­neral, en donde, desgraciadamente, uno de ellos no soportó las heridas y murió: obvio, no hay detenidos.

“POR ESA impunidad que existe, los asesinatos han dejado de ser tema de narcos: ya cualquier persona mata a sus semejantes, impulsada por ese impunidad, como sucedió ayer ahí mismo en Fresnillo: dentro de una casa en construcción, situada en la calle Habana esquina con Chichimeca, colonia Nueva Esperanza, un individuo fue asesina­do con el golpe de una piedra en la cabeza; él o los asesinos no han sido identificados: vean lo que provoca la impunidad.

“TRES asesinatos en un día sólo en Fres­nillo, y todavía el alcaldito Saúl Monreal se encabrona porque el INEGI da a conocer que los propios fresnillenses ponen a su mu­nicipio como el más peligroso de Zacatecas.

“CLARO está que su enojo no es por la opinión de la gente, sino por la balconeada que le dieron los del INEGI a nivel nacional, lo que significa un fuerte tropezón en su am­bición de ocupar una curul en la Cámara de Senadores en las elecciones de 2024; ésta y no otra es la razón de su encabronamiento”.

-DE QUE los hermanos Monreal andan mal, andan mal. Don Ricardo sigue en penúltimo lugar en su ambición de ser el candidato de Morena a la Presidencia de México en las próximas elecciones: no le­vanta su candidatura a pesar de los esfuerzos que hace, pues tiene credibilidad-.

‘DON DAVID continúa siendo calificado por los propios zacatecanos como el peor gobernador del país, desde que tomó pose­sión el 12 de septiembre de 2021.

“Y EL joven Saúl, alcalde de Fresnillo, tiene a su municipio como el más peligroso de Zacatecas, según la percepción de sus propios coterráneos; y la percepción con­tinúa, pues ayer mismo se cometieron tres homicidios dolosos en menos de 12 horas.

“SI LOS tres hermanos andan mal, la res­ponsabilidad es de ellos, de nadie más: don Ricardo debió de continuar en la Cámara de Senadores.

“DON DAVID debe de hacer la soberbia y deslealtad a un lado, combatir con inteli­gencia a los Malos Organizados y cumplir con sus promesas de campaña.

“Y EL JOVEN Saúl debe de entregarse a su pueblo en cuerpo y alma hasta el término de su administración y hacer a un lado su desmedida ambición de ser senador, a costa de dejar tirado su trabajo en perjuicio de sus gobernados, ¿no creen ustedes?

-UUU… madre Teresa, usted no conoce a los hermanitos Monreal: ellos sólo piensan y ven por ellos, el pueblo les vale una ching… (censurado), sólo cuando andan en campaña se acuerdan de la gente, pero nomás se les da poder y de inmediato se vuelven contra el pueblo, así han sido siempre esos vividores.

“DAVID debería andar preocupado y ocupado en impedir la corrupción, enterrar la impunidad y cumplir su promesa de re­gresarnos la paz y la tranquilidad prometida: el narco no para de matar también a policías y desaparecerlos, en un día mataron a uno y desaparecieron a otro.

-Y LAS desapariciones forzadas, conti­núan; hoy nuestro Diario Página 24 Zaca­tecas, siguiendo con su loable labor social, publica la Cédulas de Búsqueda de: JORGE LUIS MOLINA RÍOS de 24 años,

DESAPARECIDO en Río Grande, Zaca­tecas, el 29 de julio de 2023, y

LA DE UBALDO ABIÑA MARTÍNEZ de 27 años, desaparecido forzadamente ayer 2 de agosto de 2023, en (adivinaron) Fresnillo, Zacatecas.

“POR ESTO y por tanta corrupción e impunidad, el presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos Para el Desarrollo de las Américas (CIDHDPA), José Alfredo ‘Fredy’ Barajas Romo, dice que:

‘PARECIERA ser un común denomina­dor, así como vemos todos los días existen ciudadanos que no tienen nada que ver con el crimen o las corporaciones policiacas que son secuestrados o desaparecidos. Hoy nos toca ver que los elementos policiacos vienen padeciendo afectaciones directas por la naturaleza de su trabajo, creo que es fundamental que el estado brinde mayor certidumbre a los elementos de seguridad pública municipales y estatales además de a sus familias.

‘VIVIR EN Zacatecas ya es una condi­ción de alto riesgo y el estar relacionado con actividades de seguridad se presenta un riesgo mayor’.

-PUES SI hasta los policías que son los representantes de la ley a los que tiene más cerca el pueblo, son presa de los Malos Organizados, con más razón los ciudadanos de a pie que, como don ‘Fredy’, dice, ‘me gustaría que todos los ciudadanos podamos transitar por las calles tranquilamente y que nuestros hijos pueden caminar con tranqui­lidad pero los ciudadanos vivimos con el Jesús en la boca todos los días’.

-BENDITO Dios que en Chalchiuites, no tenemos ese problema, no hay como vivir en paz, no obstante de que tenemos problemas de drogadicción con ese veneno del demonio llamado Crystal-.

-ESTA tierra es -y usted lo sabe muy bien doña Petra-, de gente con principios y convicciones, trabajadora y honesta a carta cabal-.

-COINCIDO con usted don Roberto: lo mejor de Chalchihuites es su gente. Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.