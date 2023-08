Los Reclamos de las Víctimas a David Monreal, son Legítimas: Luis Medina

“Es el Dolor de las Verdaderas Víctimas”

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado federal y local, José Luis Medina Lizalde, declaró a Página 24 Zacatecas que las manifestaciones que han hecho familiares de desaparecidos, contra el gobernador David Monreal Ávila, exigiendo la localización de personas desaparecidas deben recibirse con una gran atención ya que son las más auténticas.

“En esas manifestaciones que se han he­cho al ejecutivo no hay partidos ni políticos intermediando o lucrando, es el dolor de las verdaderas víctimas el que se expresa y creo que es para bien para que el gobernador tome conciencia de la dimensión de ese problema. Creo que es una práctica saluda­ble la que han realizado las familias de los desaparecidos”, señaló.

Medina Lizalde añadió que la sociedad tiene que estarse manifestando ya que los problemas no se solucionarán callando y aseguró que los gobernantes tienen la res­ponsabilidad de estar escuchando a quienes se manifiestan.

“Un gobernante que no escucha es un gobernante que no gobierna y creo que es importante que las víctimas se expresen y además que se cuiden, en una etapa ya tan cargada de ambiente electoral, porque este tipo de causas suelen ser muy aprovechadas por oportunistas. Por eso es muy bueno que las víctimas sin intermediarios manifiesten su reclamo, su dolor”, apuntó.

Respecto al secuestro o privación ilegal de la libertad de elementos policiacos munici­pales, el exdiputado aseveró que es un efecto de un fenómeno que no se ha detenido desde hace varios años donde los cuerpos municipa­les han sido presas fáciles de los delincuentes.

“Los levantan porque no quieren cooperar o los levantan porque están cooperando con el bando adversario. Corre tanto riesgo el policía honesto como el policía que ya tiene nexos con la delincuencia. Tenemos 15 años viendo la desaparición de policías, hace mucho que no me daba cuenta de que llegaran a la misma comandancia, así empezó el problema con un comandante de Sombrerete”, mencionó.

Finalmente José Luis Medina aseveró que estas situaciones se terminarán con un con­junto de medidas que obliga a los municipios a tener medidas políticas ya que durante muchos años los presidente municipales cre­yeron que no tenían vela en el entierro.

“Ojalá haya una exitosa búsqueda y se humanicen las circunstancias de los poli­cías municipales no solo con mejor sueldo sino con mejor equipo, adiestramiento y un esquema de conexión con una respuesta rápida, creo que debieran mejorar mucho las comunicaciones ante situaciones como la de Villa García”, remató.