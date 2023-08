PRD: Aparentemente el Gobierno Federal dio al Narco Cinco Años Para Instalarse en Todo Zacatecas

Raymundo Carrillo Aplaude que Saúl Monreal Reclame al INEGI la “Percepción”

Por Rubén Palomo Macías

Raymundo Carrillo Ramírez, presidente estatal del PRD, aseguró a Página 24 Zacatecas que el que Saúl Monreal Ávila acudiera al INEGI a reclamar la metodología de los resultados que ponen a Fresnillo con altos índices de percepción de inseguridad es legítimo como reclamo como ciudadano y representante del municipio.

“Habría que ver ahora cuales son las respuestas que tienen del INEGI, siendo el presidente el representante popular debe estar al frente de todo lo que implica el municipio. Nadie podemos negar que la percepción y las acciones de violencia en Fresnillo son cotidia­nas, reducidas hoy en número o no”, comentó.

El dirigente señaló como rara la actitud del gobierno federal ya que a cinco años de go­bierno se están haciendo acciones específicas en lugares donde la delincuencia no actúa por una derrama económica productiva en esta­dos como Michoacán, Guerrero, Nayarit y estados donde el clima es bondadoso y brota de la tierra materia prima para sacar dinero.

“En el caso de Zacatecas pareciera que somos un caso de trasiego de caminos, de posición y territorio para acceso del norte a sur. Es extraño que el gobierno federal esté actuando a manera de preocuparse por la percepción y no por la seguridad realmente. A mí se me hace extraño que hoy se vean carreteras llenas de soldados, vigilancia cuando la delincuencia ya se instaló con el tejido social y la normalización a la de­lincuencia forma parte de la extorsión, las desapariciones suplen a los homicidios y los grupos criminales ya controlan la venta de cigarros y la cerveza en muchos municipios, esto no es una novedad”, agregó.

Finalmente Raymundo Carrillo comentó que las apariencias hacen ver que el gobier­no federal dio cinco años a la delincuencia para instalarse y ahora los gobiernos mu­nicipales salen a reclamar el tema de la percepción. Es una irresponsabilidad de los integrantes de la 4T querer seguir con­frontando a las instituciones que dan vida al país; pero Raymundo olvida que fue en el gobierno de Alejandro Tello Cristerna cuando el narcotráfico extendió con total impunidad sus raíces en todo Zacatecas.