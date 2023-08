Saúl Culpa al PRI de las Percepciones de Inseguridad que Publica el INEGI

“Carlos es un Inútil, no Sirve Para Nada”, Truena el Alcalde de Fresnillo

Por Rubén Palomo Macías

Saúl Monreal Ávila, alcalde de Fresni­llo, declaró a Página 24 Zacatecas que ya recibió respuesta por parte del INEGI y se estará reuniendo en próximos días con representantes federales con esperanza de que se aclare la metodología de la encuesta que coloca al municipio con un alto índice de percepción de inseguridad.

“No coincide lo que el INEGI publica con la realidad, tan solo en el mes de julio hubo siete homicidios, lo que nunca antes en la historia de Fresnillo (pero no men­cionó que ayer miércoles se cometieron tres asesinatos) . Vamos a verificar cuál es la metodología y decirles que no es como lo creen, Fresnillo no es como lo pintan, por eso vamos a seguir trabajando en ese tenor”, mencionó.

Al cuestionarle al alcalde sobre si se trata de un tema mediático Saúl Monreal aseguró que el PRI es quien está reali­zando esas declaraciones (sic) e invitó a que el partido político mejor se ponga a trabajar.

“Son unos corruptos y unos mediocre, yo no estoy diciendo que a Fresnillo lo pongan en los municipios más seguros, lo que estoy diciendo es que si ha bajado la incidencia delictiva pero el INEGI pa­reciera que solo copia y pega y pido que se transparenten los procesos. Lo demás es grilla barata de los mediocres del PRI, menos de este cuate, Carlos (Peña Badi­llo). Es un inútil, no sirve para nada, que se ponga a trabajar, que fortalezca su partido que no tiene credibilidad y que primero se informe de la esencia de mi reclamo, que se aclare la metodología”, tronó, el llamado “Cachorro de los Monreal”.

Monreal Ávila reiteró que no tiene cono­cimiento de encuestas a fresnillenses que haya realizado el INEGI y en 5 años de gobierno no se ha sabido de una persona encuestada por el instituto y con base en ello se pide que se transparente el proceso de las encuestas.

“¿Cómo creerle al INEGI? ¿Quién es el INEGI? ¿Sólo porque dice el INEGI que ya? Pues no, no tiene credibilidad el INEGI, mientras no me aclaren ni me digan. Me parece una injusticia para Fresnillo, en los próximos días me van a dar respuesta y espero que sea positiva, no quiero que me aclaren a mí, que le aclaren a los medios, al pueblo de Fresnillo porque es una calificación injusta, aunque sea per­cepción pero no coincide con la realidad y seguiré insistiendo”, finalizó.