En los Festivales Aumenta los Robos a Comercios: L. Velazco

“Los Comerciantes Seguimos sin Seguridad”

*Piden que Abramos más Temprano, Pero sin Seguridad no se Puede”

Por Rubén Palomo Macías

Lourdes Velazco Gómez, líder de los comerciantes del Centro Histórico, declaró a Página 24 Zacatecas que cuando se realizan festivales, como el Festival Internacional del Folclor, se suscitan más robos en los comercios del primer cuadro de la ciudad ya que acude gente ajena al estado y hacen de las suyas. En ocasiones las corpo­raciones policiacas pone en alerta a los empresarios dando alertas pero los comerciantes exigen más seguridad, además de las alertas, para evitar los robos a comercios.

“En realidad no tenemos la seguri­dad, a veces pasan cuatro policías a pie, de la policía municipal de Zaca­tecas, y ya no los vuelves a ver hasta dentro de cuatro o cinco días, eso no da confianza a uno que está estableci­do, menos a la gente que va a entrar a nuestros negocios. Ya no hemos tenido reuniones con las autoridades, no nos han invitado, pero en las anteriores que hemos tenido se ha pedido de la mejor manera que nos apoyen con la segu­ridad, sé que hay más incremento de patrullas y todo eso pero vemos olvi­dado al Centro Histórico en cuestiones de prevención y seguridad”, aseveró.

La líder de los comerciantes agregó que durante el desarrollo del Festival del Folclor se ve blindado el centro por varias corporaciones, sin embargo, se terminan los festivales y ya no se vuel­ve a ver a los elementos policiacos.

“Sabemos que en el municipio tie­nen una estrategia de seguridad, los elementos pasan y nosotros les fir­mamos un papel pero eso es un día y hasta el cuarto se vuelven a presentar, eso no nos favorece en nada porque los ladrones solo están al pendiente e inventan como robar. Es un grito constante de los comerciantes para que haya más seguridad y el llamado siempre ha sido el mismo. Querían que abriéramos más temprano pero pues sin protección no se puede”, finalizó.