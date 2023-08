Es Triste ver Negocios Cerrados y Calles Solas: Diputado Varela

“La Responsabilidad es del Gobernador”, Truena

Por Rubén Palomo Macías

El diputado federal, Miguel Varela Pinedo, comentó a Página 24 Zaca­tecas que la seguridad en el estado debe ser prioritaria, sobre todo en tramos carreteros, ya que se han presentado robos a mano armada que despoja a propios y visitantes de sus pertenen­cias, adquiridas con mucho sacrificio. Además de la seguridad, el gobierno del estado continúa demostrando su apatía por apoyar a los municipios.

“Es triste que si no hay convenio entre los municipios y el estado no se brinde la oportunidad de rehabilitar sus tramos carreteros y realizar obra pública. En ese sentido nuestro plan es continuar dando a conocer a la ciudadanía las fallas que han tenido los gobiernos de la 4T pero también las propuestas que hemos estado haciendo y que tristemen­te no han tenido eco con el gobierno federal”, mencionó.

El diputado aseveró que se ve en todos los poderes indolencia, ya que es lamentable que esto haya llegado hasta la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y el mismo Congreso Estatal. Señaló que en su experiencia como alcalde, y quien encabeza una administración, es responsable de lo que sucede mientras está al frente de dicha administración.

“No puedes tú solamente hablar de lo bonito cuando algo se hace bien y en lo negativo echar culpas al pasado o echar culpa a otros poderes, en ese sentido yo no sé hasta dónde vayamos a llegar, hasta donde la sociedad vaya a aguantar pero lo que sí es que creo que tenemos que hacer un llamado a toda la sociedad civil para manifestarnos, si no queda otra salida, para que esto cambie en nuestro estado. Es muy triste ver negocios cerrados y que están cerrando, es triste ver las calles solas y eso no solo sucede en la capital sino en varios municipios de Zacatecas”, finalizó.