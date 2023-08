“Orquesta de Cámara Podría Formar Parte de la Nómina Salarial del IZC”

Cada Concierto Implica un Gasto de $240 mil: Dulce Muñoz

Por Nallely de León Montellano

Dulce Muñoz Reyes, titular del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC), dio a cono­cer que están trabajando para que los 58 integrantes de la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas pasen de ser becarios a formar parte de la nómina salarial como parte del IZC.

Explicó que, pese a las problemáticas suscitadas meses atrás con la Orquesta de Cámara debido a la falta de pago de becas, hasta el momento la institución va al co­rriente con la dispersión de los mismos y han logrado mitigar el problema.

En este sentido, Dulce Muñoz reconoció que no tiene la certeza de que los próximos pagos puedan hacerse en tiempo y forma, debido a que el esquema de pagos no forma parte de la nómina y eso impide que pueda tomar las medidas necesarias para pagar a través de un sistema de apoyos sociales.

“Tenemos que asumir la parte en la que los pagos no han salido tan a tiempo como quisiéramos, pero ya estamos al corriente, me encantaría decir que eso ya no va a pasar, pero es algo que nunca digo”, comentó.

Asimismo, detalló que cada concierto de la Orquesta implica un gasto de 240 mil pesos, lo cual implica ciertos sacrificios para lograr dicha inversión por parte del instituto y, subrayó, por ello es importante contar con los fondos necesarios para mantener la orquesta en funcionamiento.

Hasta el momento, subrayó, se han reali­zado cuatro conciertos en lo que va del año, y quedan pendientes cuatro más que serán programados para el último semestre de este 2023 en diferentes recintos culturales del estado.

También resaltó que las y los integrantes de la orquesta no son considerados como empleados del instituto, por lo que reiteró que la expectativa es que, en un futuro, se den las condiciones para incluirlos en la nómina, pese a que, actualmente las circuns­tancias no son favorables.

“Es un tema que está en la mesa, pero es aventurado abrirlo mucho porque se gene­ran expectativas que luego se revierten”, concluyó.