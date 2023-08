Mi Jardín de Flores

La Violencia y la Inseguridad Están Latentes

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘En realidad no tenemos la seguridad, a veces pasan cuatro policías a pie, de la policía municipal de Zacatecas, y ya no los vuelves a ver hasta dentro de cuatro o cinco días, eso no da confi anza a uno que está establecido, menos a la gente que va a entrar a nuestros negocios’: Lourdes Velazco Gómez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 5 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

La Lucha Contra el Narco Esta Perdida

LOS SEÑORES Monreal Ávila hicieron pública su molestia porque el INEGI, reveló ofi cialmente la percepción de los habitantes de los municipios de Zacatecas y Fresnillo: ‘Son los más peligrosos de todo el país’, publicó, pero don David, como el joven Saúl montaron en cólera y ambos exigieron una ratifi cación ‘apegada a la realidad’, pues hasta dudaron de que el INEGI hubiera hecho esas encuestas: ‘copiaron y pegaron’.

PERO EN la realidad los mortales vemos que la percepción de la gente, no del INEGI, es cierta: sólo que omitieron los pueblos mágicos de Guadalupe y Jerez de García Salinas.

-TODO Zacatecas y el país mismo -responde doña Petra-, sabe que nuestro estado está por arriba de la media nacional en asesinatos y, en primer lugar per cápita, sólo que el David y el Saúl se enchilan cuando se lo recuerdan, al grado de negarlos, sin más pruebas que sus decires-.

-PERO COMO bien lo dice la madre Teresa -toma la palabra don Roberto- la realidad lo evidencia; como hoy sábado lo publica nuestros Diario Página 24 Zacatecas, anoche, en Fresnillo ejecutaron a tiros a dos trabajadores a las puertas de un depósito de cerveza, ubicado en la calle Los Sauces, en la violentísima y peligrosísima colonia Las Arboledas.

“Y, LO más sospechoso, perdón por la expresión, ¡cabrón!, es que a los narcosicarios no los atrapan infraganti, pues cuando matan nunca de los nuncas hay policías cerca del lugar.

“IGUAL pasó con esos trabajadores que se encontraban surtiendo cerveza, ¿por qué los asesinaron?”.

-YA SON varios los muertitos, hace unas semanas, ahí mismo en Fresnillo mataron a balazos a dos dueños o trabajadores de sendos expendios de cerveza-.

-TODO indica-madre Teresa, doña Petra-, que los están matando porque los dueños se resisten a pagarle al narco el derecho de piso: ¿imagínense, hay versiones que les cobran, mínimo, 30 mil pesos mensuales; quiere tronar a todos los negocio, en Fresnillo hay muchos locales cerrados-.

-NI YO los gano -dice doña Petra-: hay veces que le salgo poniendo al negocio, pero la ventaja es que de este changarrito alimento a toda mi familia y hasta ayudo a la gente que me pide fruta, frijol y legumbres y que yo veo que en realidad no tiene para comprar y hasta les doy azúcar para que hagan sus aguas frescas y no anden comprando ni cocacolas ni pinchiscolas o cualquier otro veneno embotellado-.

-PUES ASÍ están la situación en Fresnillo, es raro el día que, cuando menos, no haya un asesinato, una desaparición forzada, un secuestro, una privación ilegal de la libertad, un asalto armado en carretera o en un Oxxo o tienda comercial; y lo peor, insisto, en que teniendo cientos de policías, soldados y guardias nacionales en las calles y carreteras del estado, no atrapen a un jijo… de esos.

“¿POR QUÉ? Pues porque los criminales compran la plaza. Pero no sólo Fresnillo arde, sino también Guadalupe, en donde a pleno sol, a eso de las 12:00 del día, dos narcos armados rompieron la cerradura de la puerta principal de una casa ubicada en la Cerrada Arteiseco, colonia La Coruña, y acribillaron a un hombre de 60 años y, por supuesto, no hubo detenidos.

“¡CARAJO, no se vale! ¿A plena luz del día echar abajo la puerta de una casa, matar a tiros a una persona, salir del lugar como si nada hubieran hecho, subirse tranquilamente en el vehículo en que llegaron y desaparecer a la vista de mucha gente sin que policía, guardia nacional o soldado lo impida? ¡No mamen, no sean descarados, cuando menos atrapen uno al año!

“Y OTRA: una familia que viajaba en una flamante camioneta Ford Spor Trac doble cabina modelo 2021 con placas de Zacatecas, a plena luz del día por la carretera federal 23, a la altura de la presa El Tesorero, en Fresnillo, fue asaltada por criminales armados y les robaron su vehículo comprado con muchos sacrificios. No se vale, la verdad, ¿no dicen que las carreteras de Zacatecas son muy seguras?

-PURA falsedad, don Roberto, pura falsedad, el David resultó más mentiroso y transa que el propio ‘Pinocho de Bernárdez’, pues le dijo quítate que ahora sigo yo: el primero se burló de los zacatecanos fi rmando un contrato con un resto de promesas y agregando una cláusula que fi rmó de puño y letra asegurando que todas las iba a terminar y abundó de propia voz: ‘Si no cumplo ¡me voy!’, por supuesto que no cumplió ni una ni otra cosa, pero salió bien forrado con cientos o tal vez miles de millones de pesos que se robaron él y la Cristina, luego llegó el David de candidato y también -hace también una serie de promesas de las cuales no ha cumplido una sola-, promete que ‘amor con amor se paga’ y, resultó pura mentira, pues está trabajando con desamor: ya ni les habla a quienes lo apoyaron para ganar la gubernatura, mientras que sujetos que según él eran parte de la ‘herencia maldita’, ahí los anda apapachando con los mejores cargos y estratosféricos sueldos: en la Secretaría de Finanzas y Fiscalía General de Justicia y hasta la Presidencia Municipal de Zacatecas, entre otros cargos menores-.

-PUES QUÉ decepción, la verdad, yo creí que don David iba a ser un buen gobernador pero, aunque no se lo deseo, en el pecado llevará la penitencia: hay un Dios…

Siguen las Desapariciones Forzadas

TODO indica que son las desapariciones forzadas, las que últimamente se han elevado por encima de los asesinatos: hoy nuestro Diario Página 24 publica cuatro y corresponden a: JUAN PABLO JARA NAVARRO de 19 años, desaparecido en Ojocaliente, Zacatecas, el 29 de julio de 2023.

BLANCA RITA CANDELARIO de 22 años, desaparecida el 2 de agosto de 2023, en San José, Fresnillo Zacatecas.

OCTAVIO GONZÁLEZ RIVERA de 38 años, desaparecido en Jerez de García Salinas, Zacatecas el 31 de julio de 2023, y JOSÉ DE JESÚS DÍAS RIVERA de 32 años, desaparecido en Jerez de García Salinas, Zacatecas. el 31 de julio del presente año.

CUATRO desaparecidos en los últimos días; y diariamente ocurre, cuando menos, una desaparición forzada: a muchas personas se las lleva el narco a otros estados y allá las integra a sus fi las.

Lo Dijo...

TEODORO Turner Saad: ‘Es preocupante la Inseguridad porque podemos ver que los negocios en Guadalupe, Fresnillo y aquí mismo en Zacatecas a las 6:30 o 7:00 de la noche cierran, antes se acostumbraba que los cierres fueran más tarde. Se han bajado esas cortinas de los pequeños y medianos comercios en diversos municipios. Hay temor en la gente, indiscutiblemente, sabemos que las autoridades tratan de hacer lo mejor posible su trabajo de prevención pero es insufi ciente’.

LOURDES Velazco Gómez: ‘En realidad no tenemos la seguridad, a veces pasan cuatro policías a pie, de la policía municipal de Zacatecas, y ya no los vuelves a ver hasta dentro de cuatro o cinco días, eso no da confi anza a uno que está establecido, menos a la gente que va a entrar a nuestros negocios. Ya no hemos tenido reuniones con las autoridades, no nos han invitado, pero en las anteriores que hemos tenido se ha pedido de la mejor manera que nos apoyen con la seguridad, sé que hay más incremento de patrullas y todo eso pero vemos olvidado al Centro Histórico en cuestiones de prevención y seguridad’.

MIGUEL Varela Pinedo: ‘No puedes tú solamente hablar de lo bonito cuando algo se hace bien y en lo negativo echar culpas al pasado o echar culpa a otros poderes, en ese sentido yo no sé hasta dónde vayamos a llegar, hasta donde la sociedad vaya a aguantar pero lo que sí es que creo que tenemos que hacer un llamado a toda la sociedad civil para manifestarnos, si no queda otra salida, para que esto cambie en nuestro estado. Es muy triste ver negocios cerrados y que están cerrando, es triste ver las calles solas y eso no solo sucede en la capital sino en varios municipios de Zacatecas’.

-PUES aquí están las opiniones de tres connotad@s zacatecanos que siguen dando la voz de alerta con la esperanza de que el David se ponga a trabajar y no se la pase picando nalgas y empinando la botella-.

-NA... CON David ya valió chetos, ese continuará así hasta que termine su desgobierno, no olvidemos lo que dice el Presidente AMLO: ‘El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos’.

-DESGRACIADAMENTE lo estamos volviendo a ver. Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.