David Monreal Sigue Reprobado en el Tema de Seguridad: Felipe Pinedo

“Asesinatos y Policías Secuestrados Merecen Atención”

*“Hay Miedo, Terror, Indignación, Pavor e Incluso Rechazo al Gobernador; él es el Responsable de Nuestra Seguridad”

Por Rubén Palomo Macías

Felipe Pinedo Hernández, dirigente del FPLZ, declaró a Página 24 Zacatecas que asesinatos a balazos de dos turistas hombres y dos niñas heridas a balazos, como el ocurrido en el Cerro de la Bufa, a plena luz del día y sin detener a los criminales son de llamar la atención al ver la edad de las víctimas e impacta la noticia porque, aunque pareciera que es un hecho fortuito, todo indica que existe saña para hacer la ejecución del crimen y ya había un seguimiento.

“Es impactante este tipo de noticias y las persecuciones que hace la policía y se genera esa percepción que nos mantiene en el primer lugar a nivel nacional. Las estadísticas dicen una cosa pero lamentablemente para el gobierno nosotros ya nos convertimos en esa estadística y no en seres humanos que tenemos sentimientos y emociones, los efectos colaterales en las familias ya no son valorados, en consecuencia esos daños no quedan en una simple estadística se daña a toda una familia”, señaló.

Pinedo Hernández aseveró que los resultados en seguridad continúan siendo negativos ya que al final lo que cuenta no es la opinión del gobierno sino de la ciudadanía, quien deja en claro que el gobierno del estado está reprobado en el tema de seguridad.

“Yo creo que hay una estrategia fallida en el tema de seguridad, eso lo demuestra la percepción ciudadana, pero también hay una estrategia fallida y un trato equivocado del gobierno hacia los medios de comunicación en general. Ese maltrato que ellos dan se refleja en que las notas vayan encaminadas al tema de seguridad, todo eso da y obliga a dar la nota y en ese sentido Zacatecas sigue dando y siendo nota”, agregó.

Felipe Pinedo añadió que el tema de los policías secuestrados también es algo a lo que se le debe poner atención y recordó que el año pasado cerca de 20 elementos policiacos fueron levantados, en algunos municipios no había policías y se tenían amenazas en contra del alcalde de Apulco.

“Es evidente y nosotros como personajes públicos no podemos negar esa realidad, entiendo que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo pero la descomposición previa que tenía el estado no se puede eliminar de la noche a la mañana y en consecuencia hay miedo, pavor, indignación, frustración e inclusive rechazo a la forma de gobernar de David Monreal, a tal grado que sigue en el lugar 32 de aceptación. Él es el responsable de nuestra seguridad”, finalizó.