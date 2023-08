Mi Jardín de Flores

El Gobierno de David Ocultó Seis Asesinatos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Zacatecas ocupa el lugar 16 de los estados más violentos e inseguros del país, luego de ser uno de los estados señalados con más violencia: es positivo que las corporaciones de seguridad estén realizando acciones de seguridad en las diversas carreteras que conectan con los estados vecinos’: José Narro Céspedes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 7 de agosto de 2023. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Con Seis Asesinatos el Narco Despide el Festival Zacatecas del Folclor Internacional

ESTE GOBIERNITO de David Monreal es mendaz y terrorífico: no solamente oculta mu­cha información que los ciudadanos debemos de conocer, sino que echa mentiras y oculta lo que no le conviene que se sepa: el altísimo grado de violencia, inseguridad e impunidad que reina en Zacatecas: ¿saben ustedes con cuántos asesinatos cerró el Festival Zacatecas del Folclor Internacional?

-CERO ASESINATOS, las autoridades estatales no reportaron homicidios dolosos ayer domingo 6 de agosto-.

-FUE UN cierre blanco, ningún medio de comunicación reportó asesinato alguno-.

–PUES NO reportó porque se les cae la cara de vergüenza por su ineptitud: el Gobierno de México, en su informe diario, reporta ¡seis asesinatos!, pero para el desgobierno de David, la clausura de su chafa festivalito, que por cierto fue un gran fracaso económico y social, fue blanco lo que, reitero, es mentira porque el go­bierno federal reporta seis asesinatos, ojalá y el fiscal Murillo nos diga en donde se cometieron-.

-¡DIOS de mi Vida! Tal vez se cometieron en la capital del estado y por eso los ocultaron, o qué sé yo… -.

–ZACATECAS arde y los hermanitos Monreal andan de paseo en Estados Unidos, el David lavándoles el cerebro a migrantes de Fort Wort, Texas; Georgia, Oklahoma y norte y sur de California.

“MIENTRAS que el cachorro de los Mon­real, el Saúl se desaburre de gobernar, anda en pueblos de California, principalmente en Linwood, echando rostro y regalando sonrisas, quesque para ‘intercambiar tradiciones y cul­tura para beneficio de los habitantes de las dos ciudades’, jajaja.

“NO SE miden viajan como jeques árabes hospedándose en los mejores hoteles y comien­do las mejores viandas en restaurantes de lujo, con cargo al saqueado pueblo de Zacatecas, en donde miles de zacatecanos comen una vez al día, ¡qué poca… abuela!”.

-BUENO, ahora sí que la revolución les hizo justicia: ¿cuándo don Felipe Monreal imaginó siquiera que David iba a ser de los hombres más ricos de Fresnillo, y que Saúl, que pasaba ham­bre cuando estudiaba “chueco” en la UAZ y lo único que comía era una bolsita con cacahuates y una Coca-Cola, sería alcalde de Fresnillo y que en vez de huaraches calzaría lujosos zapatos carísimos y vestiría muy “outfit”? ¡Nunca!-.

-PUES QUÉ bueno que mi Padre Dios los socorrió y ahora no pasan las penurias que cuando niños y jóvenes, hacinados en pequeños cuartos y mal comidos-.

-EL PROBLEMA no es ese, madre Teresa, si no el que le metan la mano al cajón del pre­supuesto y que lo hagan impunemente, mientras que Zacatecas se ahoga en los ríos de sangre de sus sufridos y explotados hijos.

“LA SITUACIÓN de violencia y de Inse­guridad está tan recrudecida, que a los narcos ya les dio por privar de su libertad ilegalmente a policías y asesinarlos o desaparecerlos; ayer mismo, secuestraron a cinco policías munici­pales de Villa Hidalgo:

“COMO ustedes están enteradas, porque hoy lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, ayer domingo una caterva de nar­cotraficantes llegó a la Comandancia de Policía y secuestró a cinco uniformados y no los hallan ni con drones, nomás imagínense, si los narcos les dan en la torre a los representantes de la ley, ¿qué podemos esperar nosotros los mortales?”.

-PUES estamos mil peor ¿cuántas veces los narcos, a plena luz del día allanan hogares violentamente y matan familias completas?

-UFFF… han sido muchas: y eso sucede, por lo regular, cuando la gente se niega a formar parte de su cártel, o alguno de los desaparecidos forzados desertan y se la cobran con la familia.

“PERO lo más cañón es cuando los de arriba o medio pelo, como aquí lo hemos comentado con peras y manzanas, dobletean: cobran en el gobierno y cobran con el narco, por eso hay gente de esa calaña en la cárcel, desaparecida o muerta”.

-PUES como lo dice don Felipe Pinedo: David Monreal ‘sigue reprobado en el tema de seguridad, hay miedo, terror, indignación, pavor e incluso rechazo al gobernador; él es el responsable de nuestra seguridad: asesinatos y policías secuestrados merecen atención’-.

-ES LO que yo también digo, pero el David y el Saúl no lo ven así, ahora hasta se molestan con el INEGI porque publica el sentir de la gente; ese sentir también era de los Monreal, pero cuando estaban en la oposición, pero ahora que son gobierno lo minimizan-.

-A VER: regresando con el informe del Gobierno de México: hoy publica que ayer domingo 6 de agosto, último día del Festival del Folclor Internacional, se cometieron seis homicidios dolosos, homicidios que el go­bierno de don David no hizo público, pero… no quiero ser ave de mal agüero, ¿no serían policías esas seis personas a las que les arran­caron la vida?-.

-DEBERÍAN de informar y no ocultar los hechos sólo para pararse el cuello de que el último día del festival fue blanco, y otra cosa que me encabro… (censurado), es que mientan al decir que Zacatecas ocupa el lugar número 16 de los estados más violentos e inseguros, cuando el propio Gobierno de México, en su último informe que abarca de enero a junio, nos ubica en el lugar 11, y si nos vamos per cápita, estamos en primer o segundo lugar.

“NO ESTAMOS en el lugar 16 como dice el hablador de Pepe Narro, que es un mentiroso de siete suelas y, como la Chimoltrufia, como dice una cosa dice otra, según sus intereses-.

-PUES AHORA sí que ni Pepsi, el David está resultando más mentiroso, inepto y corrupto que el propio “Pinocho de Bernár­dez”, yo espero que, igual que el “RaTello”, no termine impune-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.