Los Policías son un Blanco Fácil Para el Narco: Adán González

“No hay Coordinación Entre el Estado y la Federación”

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente del FPLZ, aseveró a Página 24 Zacatecas que el secuestro de policías es lamentable y deja en duda los avances que pregona el gobierno estatal y deja en duda el cambio de la percepción con este tipo de crímenes.

“Ayer paseaba por la tarde noche en la capital y veía las calles solas, para hacer tanta inversión y promoción, la verdad es que sigue permaneciendo un clima de violencia. Lamentable lo de Villa Hidalgo, la verdad ya no sé qué se tenga que hacer y parece que no hay una buena coordinación. El estado sigue sin coordinarse con la fe­deración y si el estado no lo hace pues los municipios menos, creo que los policías son el blanco más sencillo para cometer este tipo de delitos”, apuntó.

González Acosta apuntó que el gobierno debe preocuparse más por los policías municipales y si ya se les realizó un incre­mento salarial, que es algo para motivar a los elementos, no debe de quedar ahí y se debe garantizar la seguridad de los cuerpos policiacos.

“No entiendo cómo es posible que se si­gan levantando a los policías, eso habla de que hay un descuido y de que la estrategia es mala porque una estrategia buena debe estar apoyada por corporaciones como la Guardia Nacional (GN), el Ejército y las mismas fuerzas estatales. El gobierno puede anunciar o pregonar muchas cosas pero si el resultado no es bueno quiere decir que se sigue fallando”, aseguró.

Adán González añadió que este tipo de hechos desmotiva a las personas a querer formar parte de los cuerpos de seguridad, sobre todo en los municipios, ya que nadie quiere trabajar, aunque haya un buen sueldo, con un riesgo tan latente y difícil.

“Esto deja mucho que pensar, yo no tra­bajaría en una corporación sin las mínimas garantías y la mayoría de la gente piensa igual, lamentablemente los policías son un blanco muy fácil y algo se tiene que hacer”, finalizó.