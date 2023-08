Mi Jardín de Flores

A ver Cuando Regresa de Dallas, Texas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Ayer paseaba por la tarde noche en la capital y veía las calles solas, para hacer tanta inversión y promoción, la verdad es que sigue permaneciendo un clima de violencia’: Adán González Acosta.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 8 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¡Malditos Asesinos!

DIOS LOS tenga en su Santa Gloria: Los hermanos Daniel y José de Jesús, a quienes los Malos Organizados les arrancaron la vida a balazos en el Cerro de la Bufa, el pasado sábado cuando visitaban la capital del estado, ayer lunes fueron sepultados, en el campo­santo de Calera de Víctor Rosales.

“ME DICEN que las dos niñas heridas a balazos, ya fueron dadas de alta: una era hija del señor Daniel y la otra del señor José de Jesús, cuyos deudos han estado solicitando el equivalente a 10 mil dólares -170 mil pe­sos aproximadamente- para poder pagar los gastos funerarios”.

–¡MALDITOS asesinos! No sólo mataron cobardemente a los hermanos e hirieron a las dos niñas, sino que dejaron endeudadas a sus familias-.

-MIENTRAS David sigue de vacaciones por Estados Unidos, disfrazándolas como gira de trabajo: él debería de resarcir esos 10 mil dólares, no del erario, sino de su bolsillo, porque tiene a Zacatecas en medio de dos fuegos y nada hace por evitarlo a pesar de que se comprometió no sólo en su campaña electoral de regresarnos la paz y la tranqui­lidad mientras andaba por todo el estado mendigando el voto ciudadano, sino cuando tomó posesión de la gubernatura-.

-ES LO menos que puede hacer don David: pagar de sus bolsillos esos 10 mil dólares y apoyar a esas dos familias que se quedaron desprotegidas por los homicidios dolosos de los jefes de familia, si no mal recuerdo existe un fondo para víctimas-.

-NAAA… el David, madre Teresa, no le daría agua ni al Gallo de la Pasión: a ese no le sacan ni un pedo; hasta en su familia tiene fama de ‘agarrado’, por eso, después del ‘Monris’, el David es el más rico de los Monreal Ávila, aunque él no le reza al Santo Niño de Atocha-.

-¿NO?-.

-NO, le reza a Rico McPato, es su santo de cabecera-.

¡Tengan su Seguridad!

-EL GENERAL, Arturo Medina Mayoral, está obligado a informar la realidad de lo que está sucediendo en Zacatecas con el narco y hablar a calzón quitado qué tan grave es la simbiosis narco-autoridades

“PORQUE de que existe, existe: son muchos los traidores que cobran en las dos partes, por eso mismo cuando van a catear alguna casa de seguridad, los narcos huyen antes de que llegue la policía.

“POR ESO mismo, cuando van a asesinar a una o varias personas, los ‘jefes’ ordenan se retiren los patrulleros de tal o cual zona, para no entorpecer la ejecución; por eso mismo saben cuándo y a qué horas puedes atacar las comandancias de policía y cuántos policía están dentro y alrededores, también les dan el pitazo para alguna emboscada a policías, en fin: de todo asunto de seguridad están muy bien informados”.

-RECUERDO que antes la policía daba a conocer a los medios de comunicación los narcomensajes que colgaban de puentes, o que dejaban a un lado de los ejecutados, pero cuando comenzaron a dejar narcomensajes dirigidos al David, con foto incluida, dejaron de enviarlos a los medios y ahora estamos mal importados con este gobierno que tanto prometió: ¡tengan su seguridad!

No Cesan los Asesinatos

“PUES ayer lunes por la madrugada, en Tlaltenango, mataron a dos individuos que tripulaban una camioneta en pleno centro de esa capital municipal.

“EL DOBLE asesinato ocurrió en la calle Jaramillo y, a pesar de que fue en en área mejor vigilada de esa ciudad, los asesinos no fueron detenidos: y como dijo don Teofilito…

“EN FRESNILLO, la violencia y la in­seguridad siguen de la mano: un individuo fue asesinado a balazos y dos más resultaron heridos y se encuentran graves; en este hecho el jefe o los jefes de prensa se hicieron camo­tes y comunicaron diferentes versiones: uno dijo que fueron un muerto y un herido, otro reportó sólo dos heridos, habrá que esperar el reporte del Gobierno de México.

“EN GUADALUPE, anoche, eso de las 21:00 horas, en la carretera a Sauceda de la Borda, cerca de la Unidad Deportiva de ese peligrosísimo municipio asesinaron a plomazos a un hombre y, parar ‘variar’, no detuvieron a los criminales.

Y NOS vamos otra vez a Fresnillo: un chamaco que conducía una motocicleta fue baleado en una nalga cuando rodaba por la calle Jardín de Niños, colonia Villa de Pla­teros. En este intento de asesinato tampoco hubo detenidos.

EN SÍNTESIS, ayer lunes se cometieron cuatro asesinatos y tres heridos de bala: esto les vale gorro a los hermanitos Monreal Ávila, lo que sí les encabro… (censurado) es que el INEGI dé a conocer la percepción de la gente porque el alcance de esa paraestatal es a nivel mundial: vean las reacciones del pequeño Saúl, se encabro… (censurado) como gente grande, ¿se lo imaginan como senador o gobernador?-.

-¡DIOS NOS libre!, ¡se come al mundo entero, se comportó como un energúmeno!-.

-LO VIO todo mundo, y le llovieron crí­ticas al por mayor: así se debería de poner contra el narco: da pena ajena, la verdad; lo que sea de cada quien, Ricardo, en ese aspecto, no la caga tanto-.

-SIN EL apoyo del ‘Monris’, ellos no se­rían nada: el Saúl seguiría comiendo todos los días una bolsita de cacahuates con su Co­ca-Cola y David cometiendo robos menores como en su pubertad-.

ASÍ LO Dijeron …

‘AYER PASEABA por la tarde noche en la capital y veía las calles solas, para hacer tanta inversión y promoción, la verdad es que sigue permaneciendo un clima de violencia. Lamentable lo de Villa Hidalgo (el secuestro de cinco policías municipales de aquel mu­nicipio), la verdad ya no sé qué se tenga que hacer y parece que no hay una buena coordi­nación. El estado sigue sin coordinarse con la federación y si el estado no lo hace pues los municipios menos, creo que los policías son el blanco más sencillo para cometer este tipo de delitos’: Adán González Acosta.

‘LA SITUACIÓN es grave y podemos es­perar que esto se agrave porque existen varios factores que están influyendo para que el esta­do zacatecano esté bajo el control de un solo grupo delictivo. Los presidentes municipales deben estar atentos a estas situaciones porque los municipios son los más vulnerables, no hay quien los proteja. Ojalá esto ya termine porque la sociedad está sufriendo mucho, a todos nos ha tocado un suceso de esta magni­tud. Si la situación sigue así vamos a ver más pobreza, secuestros y abandono en el campo, esperemos que bajen los índices por el bien de la sociedad’: Faustino Adame Ortiz.

-YA CHEQUE el informe diario asesinatos que publica el Gobierno de Mexico, en efec­to, sí fueron cuatro los asesinatos cometidos ayer 7 de agosto: si no estaremos mal: en la Ciudad de Mexico se cometieron tres asesi­natos: nos la llevamos con uno-.

-Y ESO que la capital del país supera los 12 millones de habitantes: vaya fama que seguimos teniendo…-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.