“Zacatecas sí Está Enfermo de Inseguridad y Violencia”

David Monreal lo Debe de Reconocer: Diputada Valdez

* “La Inseguridad nos Está Pegando, Vecinos de Durango no Vienen Porque Tienen Miedo a Viajar por Nuestras Carreteras”

Por Rubén Palomo Macías

La diputad local, Karla Valdez Espinoza, aseguró a Página 24 Zacatecas que el tema de percepción de seguridad y violencia, como ya se ha comentado y aunque el gobierno no lo quiera aceptar, ha desalentado al turismo, esto se ha demostrado con los recientes resultados del INEGI que colocan a Zacatecas y Fresnillo en los primeros lugares con mayor índice de percepción de inseguridad.

“Mi distrito es colindante con Durango y, ob­viamente, la gente de ese estado sí percibe una condición de inseguridad en Zacatecas, tienen miedo a viajar por nuestras carreteras y yo les digo que si nos ha afectado, pero la entidad, los gobiernos o el ejecutivo lo niega y la inseguridad nos está pegando”, señaló.

La legisladora envió un mensaje al gobernador David Monreal Ávila, en donde menciona que los diputados están listos para colaborar para que al gobernador del estado le vaya bien, ya que en consecuencia si le va bien al estado le irá igual.

“Nosotros desde el PAN le externamos que le brindamos la mano, que queremos ayudarle y para nada le deseamos que no le vaya bien ya que queremos que nos vaya bien a todos. Pero hay que aceptar la realidad y todo es con base a que aceptemos que en algo se está fallando para tener un diagnóstico y darle un tratamiento a la enfermedad, como médico se los digo”, agregó.

Finalmente Karla Valdez reconoció que existe una mejora en el tema de la seguridad desde la llegada de Arturo Mayoral, a comparación del trabajo realizado por Adolfo Marín, y se etiquetó un presupuesto histórico para la seguridad de Zacatecas. Sin embargo, la estrategia federal no ha ayudado a mejorar la situación del estado y los abrazos y no balazos no han dado resultados en el país.