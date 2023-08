Mi Jardín de Flores

Zacatecas Agoniza

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Mi distrito es colindante con Durango y, obviamente, la gente de ese estado sí percibe una condición de inseguridad en Zacatecas, tienen miedo a viajar por nues­tras carreteras y yo les digo que si nos ha afectado, pero la entidad, los gobiernos o el ejecutivo lo niega y la inseguridad nos está pegando’: Karla Valdez Espinoza.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 9 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

“Zacatecas Está Enfermo”

LA SEÑORITA médica y diputada local, Karla Valdez Espinoza, en entrevista con nuestro compañero reportero, Rubén Palomo Macías, que hoy miércoles publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, diagnosti­có lo que todos los zacatecanos sabemos: ‘Nuestro estado está enfermo de inseguridad y violencia’.

Y DA la voz de alarma: ‘Mi distrito es colindante con Durango y, obviamente, la gente de ese estado sí percibe una condición de inseguridad en Zacatecas, tienen miedo a viajar por nuestras carreteras y yo les digo que sí nos ha afectado, pero la entidad, los gobiernos o el ejecutivo lo niega y la insegu­ridad nos está pegando’.

SEGÚN LA señorita diputada, don David no se deja ayudar:

‘NOSOTROS desde el PAN le externamos que le brindamos la mano, que queremos ayudarle y para nada le deseamos que no le vaya bien ya que queremos que nos vaya bien a todos. Pero hay que aceptar la realidad y todo es con base a que aceptemos que en algo se está fallando para tener un diagnóstico y darle un tratamiento a la enfermedad, como médico se los digo’.

-Y RAZÓN no le falta a la Karla Valdez, madre Teresa, pero el David es muy soberbio, estamos tan mal, que sabemos a qué hora salimos de nuestros hogares a trabajar, pero no sabemos si regresamos o no vivos: ¿a cuánta gente no han asesinado apenas ponen un pie fuera de su casa? O lo que es peor: ¿a cuántas familias completas no han acribillado a balazos dentro de sus hogares?-.

-YO CREO que se queda corta la diputada, Zacatecas está en estado agónica desde hace casi siete años. Todo comenzó cuando Alex tomó posesión de las riendas del poder que hace prácticamente dos años recibió David, mismas que se le escaparon de las manos, por lo que ha mantenido ese estado agónico; no ha fenecido gracias a la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le ha proporcionado todo lo que le ha requerido para mantenerlo con vida pero ¿qué va a ocurrir cuando él termine su gobierno a finales de septiembre de 2024?-.

¡Qué Vergüenza tener un Gobierno Antrero!

-ESO, ¿qué va a ocurrir cuando el señor Presidente deje Palacio Nacional? Porque don David no se distingue por administrar bien el dinero del pueblo, porque en qué cabeza cabe derrochar decenas de millones de pesos en comprar antros de vicio ubicados en el área de la Feria Nacional de Zacatecas, que fueron propiedad del señor farandulero don Benjamín Medrano Quezada, hoy pró­fugo de la justicia por haberse apoderado ilegalmente de 60 millones 100 mil pesos, como lo denunció penal y mediáticamente la señorita Humbelina Elizabeth López Loera, secretaria de la Función Pública?

“NUNCA había sabido de gobierno alguno que se dedicara a comprar ese tipo de nego­cios nocivos, en vez de invertir en otros ru­bros como la educación, por ejemplo; eso que lo hagan los señores comerciantes que tienen visión para esos negocios, no un individuo que nos mintió y defraudó prometiendo que gobernaría con los principios de la Cuarta Transformación: si don David nos hubiera dicho en campaña que compraría antros de vicio con nuestros impuestos, estoy segura que no hubiera ganado la gubernatura, o no con mi voto”.

-NAAA… pues ahora sí que se la va a pasar a todas margaritas: todo el antro para sus borracheras y picando nalgas al por mayor, jajaja… como a él le gusta y el que se va a botanear va a ser el Saúl que va a comer ca­cahuates hasta decir basta. ¡Qué vergüenza tener un gobierno antrero-.

Piden la Cabeza del Fiscal Pancho Murillo

-A PROPÓSITO de los carnales: ¿Siguen en el extranjero los ‘dueños’ de Zacatecas?-.

-YO CREO que sí -contesta don Rober­to- pues sus vo ceros no han informado nada: y ya la capital es un despapaye con manifestaciones: trabajadores de la Fiscalía que vuelven a ganar las calles porque tienen más de cinco años que no reciben aumento de sueldo, siendo que anualmente el David sí se lo aumenta.

“YO CREO que de los trabajadores del estado, los de la Fiscalía General de Justicia, son los que más merecimiento de aumento de sueldo merecen porque arriesgan sus vi­das y la de su familia; además de que, según ellos, el Pancho Murillo ‘es bien ojete’ y les carga la mano en el trabajo, por eso exigen no sólo un ‘alto al hostigamiento laboral, sino la destitución de Murillo Ruiseco’, y el Pancho no debe de minimizar el problema y menos sentirse chingón e inamovible, porque si se ponen en huelga se paraliza la Fiscalía y va a valer chetos porque entonces la inse­guridad y la violencia se va a poner más de la patada; yo creo que el David, llegando de haberlas dado en Texas, debe de resolverles el problema porque de lo contrario hasta el anda bailando: ¡aguas!

“Y, POR otro lado, cientos de campesi­nos estuvieron protestando para exigir que la CFE cumpla con la prórroga prometida para pagar el consumo de electricidad de los pozos rurales, exigiendo, además, la renun­cia de Verónica Díaz Robles de su cargo de delegado del Bienestar”.

El Inefable y Mentiroso Rodrigo Castañeda

SI EL Rodrigo Castañeda Miranda, se­cretario de Economía, fuera mujer, se sabría que se mantiene en ese cargo porque el David libidinoso, se la estaría ‘tirando’, pero como no es mujer, no me explico por qué lo sostiene en ese cargo tan importante si no está dando buenos resultados.

-Y LO mentiroso que es el tal Rodrigo, pues en entrevista para nuestro Diario que hoy miércoles se publica, dice que los em­presarios están recuperando la confianza en el gobierno de David que porque la seguridad va mejorando, jajaja… ¡si no la echa revienta! Que ‘desde 2018 el estado no recibía ni una sola inversión y ahora ya tenemos inversiones que van por más de 500 millones de dólares (en) ampliaciones de empresas, ensambla­doras de vehículos para la minería (y) otras empresas nuevas instalándose en Zacatecas, lo que quiere decir que se está recuperando la confianza y esa confianza es un tema que sigue siendo el número 1 del gobernador’.

“LUEGO dijo que ‘más de 500 empre­sas han abierto, por lo que Zacatecas sigue mostrando un crecimiento’, jajaja; que más quisiera uno; yo no me explico por qué este gobierno se hace tantas chaquetas mentales, la verdad ¿por qué se engañan y quieren engañar al pueblo, pues hasta dijo otra bar­baridad como que ‘se ha venido reforzando la seguridad en Zacatecas’, cuando los asaltos a mano armado están a la orden del día en las carreteras del estado”.

-BUENO, se vale soñar, si esos sueños son para intentar conservar su empleo-.

-LO MALO, madre Teresa, que al que se llevan entre las patas es al pueblo porque estos malditos cobran muy caro por sus mentiras, ¿cuánto no ganará el Rodrigo?-

-ALGO ASÍ como 100 mil pesos men­suales, pero deje el sueldo: los claveles y los grandes negocios que hacen desde el poder: ahí está Alex: salió de gobernador hace casi dos años y no se sabe si trabajo o no, lo que sí es que se da la gran vida-.

-ESO SÍ ‘El RaTello’ y toda su prole, tienen para vivir como reyes el resto de sus vidas, hasta la vigésima generación sin trabajar-.

-¡CUANTA corrupción e impunidad! Por eso el pueblo está como esta.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.