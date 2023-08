“Son Lamentables los Asesinatos Ocurridos en el Cerro de la Bufa”

Pero más aún la Impunidad: Regidora Lourdes Delgadillo

Por Rubén Palomo Macías

Lourdes Delgadillo Dávila, regidora del municipio de Zacatecas, mencionó que los asesinatos a balazos de dos hombres y dos menores de edad heridas en el cerro de La Bufa, son lamentables y considera que, como lo piensa toda la ciudadanía, que son trágicos y no se pueden imputar a una sola instancia del gobierno. Señaló que es un tema en el que se debe incidir por los tres niveles de gobierno de la mano con la ciudadanía.

“Percibo que es algo que nos ha lastimado enormemente como ciudadanos. Es muy preocupante que día a día y en todo el es­tado, este tema de La Bufa, lacera y lastima a la sociedad. Los medios de comunicación lo han señalado ya que La Bufa es uno de nuestros íconos históricos más importan­tes. Más allá de eso es lamentable que se pierdan vidas humanas y que sigamos en esos niveles de impunidad, que es lo más lamentable aún”, apuntó.

La regidora respaldó el llamado de la ciudadanía al gobernador del estado, Da­vid Monreal Ávila, para que salga de su burbuja ya que todos, hasta las mismas autoridades, piden y exigen que exista una vertiente con una verdadera comunión de todas las instancias de gobierno que ayu­den a salir del hoyo de inseguridad en que Zacatecas ha caído.

“Yo digo que, más que señalar en lo particular porque no tengo nada en contra del señor gobernador, la exigencia de la ciudadanía es de seguridad, donde me incluyo más que como representante de la sociedad. Que se pudieran fortalecer las estrategias de atención y contención para que realmente regresemos a los tiempos de paz y tranquilidad donde transitábamos en las calles, donde convivíamos con la ciudadanía y ese tiempo tan añorado de nosotros”, agregó.

Finalmente Lourdes Delgadillo aseve­ró que se debe escuchar a la ciudadanía y sobre todo que se atienda, realizó un énfasis en que se realicen estrategias más puntuales para que desciendan los niveles de impunidad.

“Tal vez con eso se dé un aliciente, el que lleguemos a ubicar quiénes son los que cometen actos violentos y por qué lo hacen. Seguimos haciendo el exhorto a las autoridades para seguirnos aplicando en la medida de las posibilidades en el tema de seguridad”, remató.