Mi Jardín de Flores

General se Cubriría de Gloria

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Hoy existe una alta probabilidad de que quienes acompañaron y respaldaron el proyecto político de quien hoy gobierna Zacatecas, no lo vuelvan a hacer porque esta realidad nos alcanzó a todos; a quienes votaron por ellos y a quienes estábamos convencidos que no eran ellos ni el equipo ni el partido correcto para gobernar Zaca- tecas y hoy con creces demuestran todos los días que les ha quedado grande el reto de conducir y resolver los problemas de Zacatecas’: Carlos Peña Badillo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 11 de agosto de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

La Gubernatura le ha Quedado Grande a David

FUERTES las declaraciones del señor Carlos Peña Badillo, presidente estatal del PRI, que hoy viernes publica nuestro diario Página 24 Zacatecas, y que sintetiza así: ‘En Zacatecas se respira miedo, decepción y frustración: la inseguridad no es una percepción, en una realidad, la gubernatura le ha quedado grande a David Monreal’.

-ES LO que opina la gran mayoría de los zacatecanos, la ineptitud del David es tan grande como su soberbia: defraudó a la ciudadanía que con su voto lo llevó al poder, además de que ahora se sabe que el ‘Alito’ Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, le dio un gran empujón para que el David llegara a la ‘Casa de los Perros’ a cambio de hacerle el paro de frenar la acusación de corrupción que estaba a punto de mandar a ‘Alito’ a prisión, según convenio que tuvo con el ‘Monris’, como lo reveló la gobernadora de Campeche, Layda Sansores Pérez, al hacer público los correos entre el senador y el presidente nacional del PRI-.

-TAL VEZ estuviéramos mejor que como estamos ahora, si ‘Alito’ Moreno no hubiera pactado con Ricardo Monreal el triunfo de David y la gobernadora fuera Claudia Edith Anaya Mota; pero el hubiera no existe, así es que salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor, pues los zacatecanos somos los que estamos pagando esos enjuagues de complicidad: la gubernatura a cambio de impunidad, por eso Alex, a pesar de haber robado cientos o tal vez miles de millones de pesos, no está en la cárcel.

“Y SOSPECHOSAMENTE la violencia y la inseguridad provocadas por el narcotráfi co, ese al que Alex le abrió las puertas de par en par, lejos de menguar van en aumento.

Los Asesinatos de Ayer Jueves

“EN ESTE gobierno, hay más fuerza y elementos de seguridad que en el anterior, sin embargo los asesinatos no ceden, ayer, por ejemplo, se cometieron cinco; en Villanueva, como lo publica hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, arrojaron como si fueran basura, dos cadáveres en el camino de terraceria que va a La Quemada, antes, a sus víctimas las habían privado ilegalmente de su libertad, las torturaron y luego las mataron a balazos.

¿DETENIDOS? Obviamente, no lo hubo.

Y CUANDO las autoridades ya celebraban que solamente se habían cometido dos ejecuciones, anoche, en Calera de Víctor Rosales, poco antes de las 21 horas, testigos oculares reportaron al 911 un ataque a balazos a una camioneta en el estacionamiento de la tienda de autoservicio Al Súper, pidiendo una ambulancia porque ‘al parecer había personas heridas’.

A LOS pocos minutos llegaron al estacionamiento de Al Súper, ubicado en la calle 5 de Mayo, en el centro de la ciudad, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, policías municipales y locales que de inmediato cercaron el área.

TRAS DE ellos llegaron paramédicos de Protección Civil, quienes de inmediato se dieron cuenta de que dos de ellos ya estaban muertos y un tercero herido, por lo que de inmediato lo trasladaron al Hospital Comunitario, donde minutos después falleció.

ASÍ LAS cosas, ayer fueron cinco los asesinatos en menos de 24 horas y, como siempre sucede en estos hechos letales, abominables, tampoco hubo detenidos”.

-PUES POR eso el Carlos Peña sostiene que ‘la inseguridad no es una percepción, sino una realidad’, por lo que ‘hoy existe una alta probabilidad de que quienes acompañaron y respaldaron el proyecto político de quien hoy gobierna Zacatecas, no lo vuelvan a hacer porque esta realidad nos alcanzó a todos; a quienes votaron por ellos y a quienes estábamos convencidos que no eran ellos ni el equipo ni el partido correcto para gobernar Zacatecas y hoy con creces demuestran todos los días que les ha quedado grande el reto de conducir y resolver los problemas de Zacatecas’.

Le Vuelvo a Exigir que Renuncie: Noemí Luna

¡AY, NO Dios de mi Vida!, bueno hasta la señorita Noemí Luna, legisladora federal, que el próximo lunes sustituirá a don Santiago Creel Miranda en la Presidencia de la Cámara de Diputados, le da a don David, hasta para llevar:

‘DESDE que David Monreal llegó a la gubernatura, hace 1 año y 11 meses, los asesinatos, desapariciones y delitos son la constante de todos los días’, escribió en su colaboración semanal a nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

Y BUENO, para que les leo su colaboración si ustedes ya la leyeron, sólo quiero subrayar el último párrafo de su columna: ‘… Por esa incapacidad le vuelvo a exigir a Monreal que renuncie, porque Zacatecas merece un gobernante eficaz y eficiente’.

-PUES YO les puedo asegurar -dice don Roberto- que si hoy fuera la votación para la revocación de mandato, por la noche ya no tendríamos gobernador, y apuesto lo que quieran-.

-Y HABLANDO del rey de Roma…: ¿ya regresaría de vacaciones el David?-.

-DICEN que hoy regresó, que viene muy cansado de tanto trabajar-.

-¿TRABAJAR? ¡Cómo si sus vacaciones las hizo su segunda luna de miel-.

-PUES POR eso viene muy cansado, jajaja…

-YA QUE don David está de regreso, espero que con su equipo de seguridad haga una autocrítica por tanta violencia, sobre todo de los dos homicidios dolosos ocurridos en el cerro de La Bufa, en donde además dos niñas resultaron heridas a balazos porque fueron crímenes que pusieron por los suelos el prestigio que todavía tiene Zacatecas, por el grado de violencia e impunidad que existe en el estado, como lo subraya hoy la regidora del municipio de Zacatecas, doña Lourdes Delgadillo Dávila:

PERCIBO QUE es algo que nos ha lastimado enormemente como ciudadanos. Es muy preocupante que día a día y en todo el estado, este tema de La Bufa, lacera y lastima a la sociedad. Los medios de comunicación lo han señalado, ya que La Bufa es uno de nuestros íconos históricos más importantes. Más allá de eso es lamentable que se pierdan vidas humanas y que sigamos en esos niveles de impunidad, que es lo más lamentable aún’.

-¡ESO, ESO, eso la impunidad es lo más sospechoso!, el general se cubriría de gloria si denunciara quienes son los que están protegiendo a los narcos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.