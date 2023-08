Aumenta la Detención de Mujeres que Conducen Ebrias: O. Caldera

“Son de Entre 24 y 45 Años de Edad”, Revela el Director de Vialidad

Por Nallely de León Montellano

En los últimos cinco años , el número de mujeres detenidas por conducir en estado de ebriedad ha aumentado ostensiblemente, informó Oswaldo Caldera Murillo, director de la Policía de Seguridad Vial .

Hace cinco, de 10 mujeres una era detenida por esta causa, a diferencia de la época actual, en la que, reveló, de 10 mujeres al volante, cuatro de ellas son detenidas por conducir en estado de ebriedad.

También mencionó que, comúnmente, son personas de rango de edades del os 24 a los 45 años aproximadamente, sin embargo , reiteró que con el paso de los años el cambio en cuanto a este tipo de conductas ha sido muy notorio.

Referente a los radares que marcan el límite de velocidad instalados en diferentes puntos de la zona conurbada, Caldera Murillo dijo que han sido factor importante para efectos de prevención y estrategia en materia de cultura vial para realizar acciones más eficaces.

Agregó que “no solamente emiten el límite de velocidad sino que genera información como velocidades máximas o mínimas por carril; cuando revisamos lo que nos arroja el radar, nos da una visión más clara que nos permite generar una mejor operatividad”.

En este sentido, aseguró que, de momento, no se colocarán más radares en otros puntos, debido a que consider a que has ta el momento es suficiente con los existentes, debido a que es precisamente en el bulevar metropolitano donde los automovilistas pueden ser sujetos a dichas mediciones.

“Este es el espacio donde agarran como carril de velocidad cuando no hay tráfico, las velocidades máximas que hemos registrado son casi 170 kilómetros por hora, pero es en la madrugada; estamos hablando de las 3:00 o 4:30 de la madrugada; las velocidades mínimas son entre 40 y 50 pero esto es en las horas pico”, concluyó.