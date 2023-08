Saúl Monreal Presume que Fresnillo es Seguro y que por eso la Ocupación Hotelera es de 90%

“Tenemos Mucha Presencia de Visitantes”, Dice

Por Rubén Palomo Macías

El presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, comentó a Página 24 Zacatecas que los hechos delictivos han disminuido, salvo el fin de semana donde se registraron dos homicidios. Aseguró que se va trabajando y existe una realidad con municipios más complejos en este momento en el estado.

“Fresnillo se ha mantenido, ha estado como todo también tiene sus sucesos, seguimos trabajando. Hablé con el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina, el día jueves y se sigue blindando el tema de seguridad en el municipio, ha habido buenos resultados salvo estos sucesos que yo lo considero parte. En el mes de julio en el municipio hubo siete homicidios, ahí están los resultados y si sigue así en los próximos días o meses se va a reflejar un municipio que recobre la paz y la tranquilidad”, mencionó.

El alcalde aseguró que se debe poner especial atención ahora que se acerca la Feria de Fresnillo y con esa intención se sostuvo la reunión con Arturo Medina, además desde ya se está trabajando en la seguridad debido a que muchos peregrinos acuden a Plateros a visitar al Santo Niño de Atocha, al festival de bandas sinfónicas y la misma feria.

“Mucha presencia de visitantes en Fresnillo y le pedí a las autoridades de seguridad que desde ahorita trabajáramos en un operativo integral de seguridad desde las carreteras en el municipio y los municipios aledaños. Me están reportando que los hoteles en Fresnillo están al 90% de su capacidad en este momento, ojalá y se siga así porque eso es derrama económica y empleos”, añadió.

Monreal Ávila reconoció que los hechos violentos no abonan al sent ido de percepción, sin embargo, reiteró que se está trabajando y se realicen detenciones para que los hechos no queden impunes y los delincuentes normalizan el poder cometer estos actos sin consecuencia alguna.