Mi Jardín de Flores

Tiene Dinero Para Comprar Antros, no Para Aumentar Sueldos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Me están reportando que los hoteles en Fresnillo están al 90% de su capacidad en este momento, ojalá y se siga así porque eso es derrama económica y empleos’: Saúl Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 12 de agosto de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Oootro Asesinato “Ocultado” ...

“REGRESÓ David de sus vacaciones VIP por Estados Unidos -abre don Roberto la conversación-, y el narco lo recibe con un asesinato pero su ‘desgobierno’ lo oculta para aparentar, ante la sociedad zacatecana, que fue un día ‘blanco’; sin embargo el Gobierno de México lo revela pero no dice en donde, cómo y a qué hora sucedió, pero ahí está otra muesca en el revólver del crimen organizado.

-CUANDO leí nuestro Diario Página 24 Zacatecas y no vi ningún homicidio, exclamé: ‘¡Bendito sea mi Padre Dios!’, así es que también nuestros lectores se fueron con la idea de que ayer viernes 11 a nadie le arrancaron la vida, sin saber que nuestras mañosas autoridades nos volvieron a esconder un homicidio en el interminable rosario de crímenes mortales-.

-ASÍ ES este ‘desgobierno’ lleno de engaños, de contumaces mentirosos que ocultan asesinatos para intentar engañar a la ciudadanía con el trillado cuento de que la inseguridad va a la baja cuando no es así: lo bueno que don Roberto ya le halló la hebra a la madeja de asesinatos y aquí podemos decirle a nuestros lectores que las ejecuciones continúan con total impunidad, para que tomen sus precauciones y sepan que municipios, colonias y calles son los más peligrosos del estado.

“A VER cuándo don Roberto tienes chance de contabilizar día a día los asesinatos a partir de cuando el ‘agarra nalgas’ llegó a Palacio de Gobierno el 12 de septiembre de 2021-.

-ES UN compromiso pendiente, no se me olvida, en la primera oportunidad me pongo a hacer ese ‘jale’-.

NO ES Responsabilidad del Fiscal, sino del Gobernador (balazo)

-LAS MANIFESTACIONES de los trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) están subiendo de tono y pueden colapsar la procuración de justicia si se van a la huelga: yo no entiendo a David, si a la mayoría de la burocracia le ha aumentado el sueldo, ¿por que no a los trabajadores de la FGJE?-.

-ES UNA infamia escamotearles su aumento salarial, cuando año con año el gobierno federal le aumenta a Zacatecas el Presupuesto de Egresos, por lo que en este problema, don David no tiene por qué echarle la culpa al gobierno de don Alejandro, si él abusó de los trabajadores de la FGJE, don David no tiene por qué, en este aspecto tan serio, imitarlo-.

-COINCIDO con usted madre Teresa, el David recibe aumento cada año al Presupuesto de Egresos, por lo que no puede zafarse diciendo que no hay dinero, cuando además el infeliz derrocha 40 millones de pesos en la compra de un destruido antro al que tendrá que meterle más lana para poder disfrutarlo con su familiar e invitados-.

-YO NO recuerdo que un gobernador en algún estado del país haya gastado una fortuna en adquirir una casa de vicio, una emborrachaduría: esos millones que derrochó, más los que tendrá que meterle para dejar el antro en buen estado, mejor los hubiera invertido en el personal de la FGJE, dándoles el aumento a su salario que tanto necesitan y exigen: 10% que no es mucho, luego de cinco años de no aumentarles ni un centavo-.

-PERO no sólo es eso, madre Teresa: además los trabajadores están denunciando amenazas, hostigamiento sexual y laboral, culpando directamente al Pancho Murillo Ruiseco, José Antonio Milanés Rodríguez, Dolores Ramírez Flores, Karol Anahí Montelongo, Víctor Manuel Guerrero García, Homero Ramírez, Elisa Magali Sánchez Fano, Laura Ruelas Carrillo, Socorro Jara, Ana Cristina Torres y al Antonio Briseño Soriano, directivos, entonces les están echando montón y, tal vez, sea una confabulación para obligarlos a renunciar y contratar a gente de su contentillo y que les oculte sus transas-.

-DAVID debe de dejarse de broncas y darles su aumento y ver lo de la homologación salarial como lo marca la ley, y que Murillo y sus directivos cambien de actitud y dejen de hostigar sexual y laboralmente al personal, porque de lo contrario la procuración de justicia se va a agravar todavía más, si de por sí está valiendo chetos…

-¡INCREÍBLE que don David derroche 40 millones de pesos en la compra de un maloliente antro de vicio y se resista a darles su aumento salarial a los trabajadores de la Fiscalía-.

Se le Hacen Pocos dos Asesinatos por Semana

-CON EL Saúl, ‘Cachorro de los Monreal’, quien mal gobierna Fresnillo, no sé si reír a llorar. En entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo Macías, declaró que Fresnillo es muy seguro, tanto, que los hoteles están al 90% de su capacidad, ¡ay muchachito! Si no la controlas que no la fumes; también presumió que en Julio sólo se cometieron siete asesinatos, o sea dos por semana en promedio, lo que para él son pocos, así lo dijo:

‘FRESNILLO se ha mantenido, ha estado como todo, también tiene sus sucesos, seguimos trabajando. Hablé con el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina, el día jueves y se sigue blindando el tema de seguridad en el municipio, ha habido buenos resultados salvo estos sucesos que yo lo considero parte. En el mes de julio en el municipio hubo siete homicidios, ahí están los resultados (sic) y si sigue así en los próximos días o meses se va a reflejar un municipio que recobre la paz y la tranquilidad’.

-¡DIOS LO oiga! Nada me gustaría a mí, que ver a un Fresnillo en paz, tranquilo y pujante, su gente es adorable y muy trabajadora-.

-PERO lo que dice el Saúl, madre Teresa, son verdaderas jaladas: la gente sigue desapareciendo, se la lleva el narco y eso de que los hoteles están al 90% de su capacidad, es otra jalada, ¿cuál mucha presencia de visitantes si hasta lo gringos ya dejaron de ir a Fresnillo porque el propio presidente Biden les dice a su gobernados que no vayan a Zacatecas.

“TAMBIÉN mencionó que se está trabajando para detener a los delincuentes para que sus crímenes no queden impunes, cuando sabemos que nunca de los nuncas han atrapado infraganti a ningún matón a sueldo; a ver don Roberto: ¿usted iría a la Feria de Fresnillo?-.

-NI LOCO que estuviera: la vida es maravillosa y nomás se vive una vez, ¿para qué arriesgarla? Después de los sustos que me dieron en Fresnillo, ya no salgo de Chalchihuites, aquí ando como chino libre, y chango sin mecate por todos lados y a todas horas y no me ha pasado nada malo: no hay noche que no vaya a La Sierra a echarme un mezcalito, que para mí es como transfusión de sangre y regreso a casa con total tranquilidad y seguridad: no, no iría ni aunque Ana Bárbara, que estará en la Feria, me invitara a pecar-.

-¿NO LE digo, madre Teresa? ¡A este hombre nunca se le quitará lo libidinoso!-.

Están Echando a Perder el Centro Histórico

-MIS HERMANAS, las Monjas Clarisas, ya me lo habían comentado: el Centro Histórico de la capital del estado es un verdadero desorden: se consume mucho alcohol, los antros hacen mucho ruido, hay muchas riñas y hombres y mujeres ebrios al salir de los antros vomitan y se orinan en las calles, lo que provoca una pestilencia insoportable, como hoy lo hacen público amas de casa en nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

“LO QUE no sabía era que los eventos culturales hayan degenerado tanto y aumentado muchísimo los negocios que venden alcohol, así como mujeres alcoholizadas manejando vehículos de motor, esto ultimo revelado por el propio don Oswaldo Caldera Murillo, director de la Policía de Seguridad Vial-.

-NO CREO que la inconformidad de esas mujeres haga mella, y menos que las autoridades dejen de agenciarse una buena lana, la sociedad les vale gorro, la venta e ingesta de alcohol es una buena entrada de billetes no sólo para el municipio sino para los inspectores de Reglamentos que, además, beben y comen gratis; es un círculo vicioso irrompible, yo creo que las familias inconformes, que se nota son de buena posición económica y social, tendrán que abandonar el Centro Histórico y comprar casa en algún fraccionamiento residencial, Bernárdez, por ejemplo. No hay vuelta de hoja-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.