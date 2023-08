IMSS Requiere Respaldo Federal, Existen Muchas Desatenciones y Fuga de Recursos: Karla Valdez

“Los Elevadores Representan un Peligro Para los Usuarios”

Por Rubén Palomo Macías

La diputada local, Karla Valdez Espinoza, declaró a Página 24 Zacatecas que a nivel nacional se vive una situación muy desafortunada con el tema de salud, los elevadores en los hospitales y las empresas que tienen contratos millonarios desde el 2018 y que representan un peligro para los usuarios en los hospitales.

“Esa empresa ha trabajado con los gobiernos morenistas y desafortunadamente ya hemos visto incidentes en el estado de Zacatecas, ya se cayó el elevador en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Anunciaron con bombo y platillo el esquema de los 2 millones de pesos en el Hospital General del Zacatecas y desafortunadamente el elevador nuevamente dejó de funcionar. Hago un llamado enérgico y seguiremos usando la tribuna para denunciar estos actos de corrupción de esas empresas que hacen mal su trabajo pero que tienen contratos millonarios”, aseveró.

La legisladora añadió que en el IMSS de Zacatecas existen retrasos en el tema de las cirugías, citas con especialistas, no hay medicamentos y esto se ha podido registrar durante los recorridos de la diputada por su distrito y que llegan los comentarios a través de la gente, además de que la misma diputada lo ha vivido.

“Nosotros tenemos IMSS y creo que es bueno que unamos esfuerzos pero no se vale que nos digan que tenemos porcentaje alto con un sistema de salud como Dinamarca cuando la verdad no estamos ni cerca. Yo tengo buena comunicación con la delegada del IMSS en Zacatecas, respeto mucho el trabajo, sin embargo, esto es un asunto federal. De nada sirve que nosotros tengamos comunicación asertiva si no contamos con el apoyo federal”, señaló.

Finalmente Karla Valdez aseveró que Sandra Durán Vázquez, delegada del IMSS en el estado, ha tratado de hacer su trabajo de la mejor manera y tiene muy buena disposición para que a los zacatecanos se les brinde una mejor atención médica, sin embargo se requiere una mayor fuerza y respaldo desde la federación.