Nada Bueno ha Hecho el Gobierno de David Monreal en dos Años: AGA

“La Violencia Aumenta: Turistas y Policías Asesinados”

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente del FPLZ, aseveró a Página 24 Zacatecas que sigue siendo lamentable que el gobernador del estado, David Monreal Ávila, continúe en los últimos lugares de aceptación y con indicadores bajos de desarrollo ya que las cosas no han ido para bien en el estado.

Mencionó que se han realizado anuncios de reducción de cifras en hechos de inseguridad y al día siguiente suceden tragedias fuertes como la desaparición y ejecución de policías municipales y asesinatos en centros turísticos importantes, como el cerro de La Bufa, donde mataron a balazos a dos visitantes e hirieron a dos menores de edad.

“Creo que algo sigue fallando y si a eso se le suma la situación de la fiscalía pues no hay más que lamentar lo que pasa. La fiscalía juega un papel importante en la impartición de justicia y ´pues quisiéramos darle nuestro respaldo moral al gobernador pero la gente ve los hechos, la realidad, aunque se diga que las estadísticas cambian la gente sigue percibiendo al estado de una forma negativa”, señaló.

Adán González agregó que con la crisis en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) es un llamado de atención para que se vuelva a considerar la revisión de las estrategias de seguridad en el estado ya que los resultados de seguridad e impartición de justicia no son alentadores para Zacatecas.

“Creo que esto va a seguir así, algo se tiene que hacer para ir quitando todo este polvo que no deja que el gobierno camine, desafortunadamente van casi 2 años donde muy poco se ha avanzado, creo que si no se busca la estrategia esto seguirá igual. 2 años ya es mucho tiempo para que se ponga como pretexto que el estado se heredó con cosas negativas, con todo el sentido de responsabilidad es urgente ver que se cambia o que se replantea. A 2 años no hay resultados o son de regulares a malos y hay que hacer algo, es importantísimo. El pretexto de la herencia maldita ya no se acepta, si se le dice eso a la gente ya hasta se ofende, se molesta, casi vamos a entrar a los 3 años y creo que es hasta una falta de respeto seguir con ese discurso”, finalizó.