Mi Jardín de Flores

No hay Dinero Para Trabajadores de la Fiscalía, Pero sí Para Comprar Antros

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 14 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al con­templar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Sólo David Monreal Está en Jauja, el Pueblo no

ESTE gobierno, ha recibido los pre­supuestos de egresos más altos de la historia de Zacatecas, pero el pueblo es el que se queja como nunca, porque tal derrama económica no se refleja en sus bolsillos; ejemplo de ello, son los traba­jadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que se manifiestan porque en cinco años no han recibido un centavo de aumento a su sueldo: es inconcebible que gente tan preparada y tan dedicada a procurar justicia a la ciudadanía, gane un promedio de ocho mil pesos mensuales, cuando el gobierno de don David Mon­real está en jauja con un presupuesto de más de 36 mil 812 millones de pesos, para este 2023.

-PERO además, madre Teresa, baja recursos extra, entonces el David se raya, aparte son los negocios que hace desde el poder: poder y dinero, es la divisa del David que, como dice el Adán González, del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), en los casi dos años que tiene como gobernador, ‘nada bueno ha hecho’, por lo que sigue siendo el peor gobernador del país-.

-ADÁN –toma la palabra don Roberto-también critica que David y sus achichin­cles digan que la inseguridad va a la baja, pero más tiempo tardan en decirlo, que la realidad desmentirlos, como ocurrió en el emblemático Cerro de la Bufa, en donde asesinaron a dos visitantes e hirieron a balazos a dos mujeres menores de edad, así como la privación ilegal de la libertad de cinco policías municipales, entre ellos una mujer, de Villa García, posteriormente asesinados.

“ADÁN GONZÁLEZ, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacate­cas, dijo: ‘Creo que algo sigue fallando y si a eso se le suma la situación de la fiscalía pues no hay más que lamentar lo que pasa. La fiscalía juega un papel importante en la impartición de justicia y ́pues quisiéramos darle nuestro respaldo moral al gobernador pero la gente ve en los hechos la realidad, porque aunque se diga que las estadísticas cambian, la gente sigue percibiendo al estado de una forma negativa’,

“ADÁN hizo un llamado a David Monreal pidiéndole vuelva a considerar la revisión de las estrategias de seguridad publica, ha que éstas no son alentadoras para el pueblo de Zacatecas, porque de lo contrario:

‘CREO QUE esto va a seguir así, algo se tiene que hacer para ir quitando todo este polvo que no deja que el gobierno camine, desafortunadamente van casi dos años donde muy poco se ha avanzado, creo que si no se busca la estrategia esto seguirá igual, dos años ya es mucho tiempo para que se ponga como pretexto que el estado se heredó con cosas negativas, con todo el sentido de responsabilidad es urgente ver que se cambia o que se replantea. A dos años no hay resultados o son de re­gulares a malos y hay que hacer algo, es importantísimo. El pretexto de la herencia maldita ya no se acepta, si se le dice eso a la gente ya hasta se ofende, se molesta, casi vamos a entrar a los tres años y creo que es hasta una falta de respeto seguir con ese discurso’.

-ES CIERTÍSIMO lo que dice el Adán, además que el David no se haga pendejo, ahí andaba en la campaña de fantoche diciendo que: ‘AMIGAS Y AMIGOS: ‘NO VENGO A VER SI PUEDO, SINO PORQUE PUEDO VENGO’.

“Y AHORA resulta que el hablador del David no puede con el paquete, entonces que pida licencia y se vaya de la Casa de los Perros’, pues mucho ayuda el que no estorba, ¿no creen ustedes?”.

-ES CORRECTO y lo dice la mayor parte de la sociedad zacatecana: ‘Si David no puede regresarnos la paz y la seguridad que nos prometió, que se largue de Palacio de Gobierno. Pero además quiero subrayar otra cosa: tanto el fiscal Francisco José Murillo Ruiseco, como el secretario de Seguridad, Arturo Medina Mayoral, con­tinúan ocultando asesinatos:

“AYER domingo 13 de agosto, las autoridades no reportaron ni un asesina­to, lo que se me hizo extraño: ¿domingo blanco?, entonces me puse a investigar y mis fuentes me informaron que ayer sí hubo varios asesinatos, pero como ‘había pájaros en el alambre’, no me di­jeron más, así es que me fui a la seguro: Gobierno de México y, en efecto, ayer domingo se cometieron en Zacatecas cuatro asesinatos.

“MIREN, aquí está el gráfico: ayer domingo ocupamos el cuarto lugar com­partiéndolo con Colima, mientras que Chiapas y Oaxaca ocupan el tercer lugar con 5, Guerrero segundo lugar con 6 y Guanajuato el primer lugar con 9 eje­cuciones; así es que otra vez cachamos en la maroma a Ruiseco y Medina; me imagino recibieron la autorización o la orden de David.

Y, EN cuanto a la Cédulas de Búsque­da, hoy lunes publicamos la de ALEXIS JHOVÁN RAMOS GARCIA de 24 años, privado ilegalmente de su libertad, en Guadalupe, Zacatecas, el 13 de agosto de 2023.

Juventud sin Oportunidades

-CÓMO me duele que la juventud no tenga oportunidades en este gobierno de don David, como así lo manifiestan los jóvenes del FPLZ, en entrevista con nuestro Diario-.

-SÍ, ADEMAS es decepcionante que el David derroche millones de pesos en comprar antros de vicio que atender a la juventud-.

-EL ÚNICO que se preocupa y ocupa de ellos es el presidente López Obrador, no David que, la mera verdad, se la pasa haciendo chambas que no le corresponden, como regalar tinacos, labor que bien lo puede hacer su esposa Sara, como presi­denta que es del SEDIF.

-PERO ES lo que le gusta hacer al David: saludar con sombrero ajeno para lucirse, pero su chamba es la de gobernar, no fungir como dama de la caridad; los jovenes del FPLZ tiene razón al pedir voz y participación en problemas que atañen a toda la población:

‘QUEREMOS –dijeron en rueda de prensa- ser escuchados y que nos den la voz, quienes estamos aquí hemos estado haciendo esfuerzos para construir una agenda que traiga al FPLZ el desarrollo de ciertos proyectos en diversas áreas. Hicimos un temario un poco extenso y nos enfocamos mucho en la prevención del delito, creo que todos hemos estado al pendiente de las redes sociales y vemos diversos hechos lamentables. El delito y el crimen no solamente se deben de tocar en políticas, hay que trabajar en su prevención.

‘SOMOS el grupo más vulnerable a la delincuencia organizada y ligado a esto queremos impulsar un tema de in­versiones, una alternativa para empezar a trabajar en un fondo de ahorro y retiro, algo que nos dará contemplar a la juven­tud del estado creando oportunidades de desarrollo’.

“IGNACIO Gastélum del Hoyo, inte­grante del sector de jóvenes, comentó que se abordaron temas como emprendimien­to, seguridad en el estado, agricultura y se im- pulsó una agenda feminista, mencio­nando que dicha agenda debe tener una especial atención.

‘QUEREMOS ser escuchados y que nos den la voz, quienes estamos aquí hemos esta- do haciendo esfuerzos para construir una agenda que traiga al FPLZ el desarrollo de ciertos proyectos en di­versas áreas. Hicimos un temario un poco extenso y nos enfocamos mucho en la pre­vención del delito, creo que todos hemos estado al pendiente de las redes sociales y vemos diversos hechos lamentables. El delito y el crimen no solamente se deben de tocar en políticas, hay que trabajar en dicha prevención del delito’.

“GASTÉLUM del Hoyo aseveró que ‘los jóvenes son presa fácil de los grupos delincuenciales y es por ello que se buscan crear foros con criminólogos, especialistas y mismos jóvenes estudiantes para hacer ver que los jóvenes tienen una gran inje­rencia en estos temas.

‘SOMOS EL grupo más vulnerable a la delincuencia organizada y ligado a esto queremos impulsar un tema de in­versiones, una alternativa para empezar a trabajar en un fondo de ahorro y retiro, algo que nos dará seguridad para nuestro futuro. En el tema de la agricultura vemos que la presencia juvenil en los campos es escasa, los productores son de más edad y buscamos fomentar oportunidades para que los jóvenes se queden en su tierra y trabajen en ella, no es necesario que salgan y exista una fuga de talentos’.

“QUIEN llevó la voz cantante fue el joven Ignacio Gastélum, quien finalizó diciendo que ‘se busca empoderar al sec­tor joven del estado y que se puedan tener más oportunidades, seguridad, apoyo y visibilidad ‘, me gusta que los jóvenes se involucren en los problemas sociales, para participar en su solución, ¿no creen ustedes?

-ES MUY bueno que se involucren en los problemas sociales, desde aquí les mando bendiciones-.

-LA JUVENTUD es la esperanza de México, es la que llevará las riendas del país-.

-ASÍ ES; bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guada­lupe-.