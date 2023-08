Mi Jardín de Flores

La Feria, lo más Importante Para Saúl Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“El Papa Francisco dice: ‘ayudar a los pobres no es comunismo, es cristianismo primitivo’. ¿Qué no Jesús Cristo estuvo a favor de los pobres o estuvo a favor de los potentados? ¿Qué no, de acuerdo a los evangelios, los poderosos de esa época lo seguían, lo espiaban, lo llamaban agitador del pueblo y fueron los que lo crucifica­ron? ¿No está eso en los evangelios?”: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 15 de agosto de 2023.

Fresnillo, un Pueblo Trabajador, Gobernador por un Inepto

ZACATECAS es un pueblo trabajador porque ‘el trabajo todo lo vence’, y es nuestro lema, pero también fiestero: todo celebramos y con ello le sonreímos a la vida a pesar de que, de unos años para acá, la muerte camina a nuestro lado y no nos deja avanzar, sólo retroceder.

-HOY AMANECIÓ muy filosófica, madre Teresa-.

-CERTERA como siempre -tercia don Roberto-: ahí está Fresnillo, un pueblo tra­bajador y honesto que el próximo viernes y hasta el 3 de septiembre celebrará su Fenafre (Feria Nacional de Fresnillo), no obstante lo peligroso que es ese municipio, al que Saúl Monreal no ha sabido gobernar.

“Y HOY lo testificamos nuevamente: desde el pasado sábado una joven de 20 años desapareció con todo y automóvil que conducía a plena luz del día y en el centro de la ciudad de Fresnillo. Llama la atención que no la hayan ubicado a pesar de las cámaras de videovigilancia que el ‘Cachorro’ de los Monreal, presumen tener.

“COMO lo publica hoy martes nuestro Diario Página 24 Zacatecas, la joven mujer de 20 años salió de su casa ubicada en la calle Río Verde, colonia Del Valle, en Fresnillo, a bordo de su automóvil Chrysler Cirrus verde con placas de la Ciudad de México y desde entonces no aparece.

“AMIGOS de ella dicen que la vieron manejando su carro por el centro de Fres­nillo y que iba sola, pero conforme pasaban las horas su familia se angustiaba más pues no había manera de comunicarse con ella porque tenía su celular apagado.

“LA BUSCARON por todas partes, en casas de familiares y amigos e incluso en hospitales, pero no la encontraron por lo que decidieron interponer una demanda penal ante el Ministerio Pública, ‘contra quienes resulten responsables’.

“LAS AUTORIDADES no revelaron el nombre de la joven de 20 años, sólo que la desaparecida es de tez blanca, cabello rubio y largo a media espalda, de complexión del­gada, de estatura un metro 60 centímetros y, como seña particular, tiene en sus dientes brackets: vestía falda rosa, blusa roja y tenis blancos.

“¿CÓMO ES posible que a pleno sol, la joven haya desaparecido en el centro de la ciudad de Fresnillo? Qué demonios hacen entonces los cientos de guardias nacionales, soldados del Ejército Mexicano y los cien­tos de policías estatales, municipales y de investigación?

-NADA, don Roberto, la mayoría de ellos se la pasa gastando gasolina, haciendo cha­fas rondines y echando rostro, porque eso sí, son muy pitos sueltos-.

-Y EL joven alcalde Saúl Monreal que dice de la joven desaparecida-.

-NADA, para eso no opina, hace como si le hubieran comido la lengua los ratones, el Saúl esta más entretenido en la organización de la Fenafre que en el sufrimiento de su pueblo, y así quiere ser senador para de ahí brincar a la gubernatura para no ser menos que sus hermanos el ‘Monris’ y el David; como si Zacatecas fuera un reinado, que no mamen-.

Las Peras a Veinte

-YO CREÍ que el Rodrigo Reyes Mu­güerza era una chucha cuerera en el arte de gobernar, pues tiene estudios en universi­dades europeas, pero me equivoque: en el problema de los trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado, no ha podido conciliar y ya se montó en su macho de que habrá diálogo sólo si dejan de manifestarse y liberan las oficinas que tomaron; claro está que los trabajadores no se chupan el dedo y continuarán evidenciando lo ojete que es este gobierno, que no sólo se resiste a aumentarles el sueldo, sino a tratarlos con bajezas, cuando es el propio gobierno en ser el primero en respetar la Ley Federal de Trabajo-.

-PUES se nota que los dueños del estado están muy seguros de doblegar a los trabaja­dores, pero éstos le están echando güevitos al asunto y, creo, que David va a pinchar en hueso-.

-HACE mal don David en continuar soba­jando a los trabajadores, pues sus exigencias son válidas, tanto, que en los comentarios que he escuchado son todos a su favor, se puede decir que el pueblo está con ellos y si don David no soluciona el pliego petitorio de los trabajadores de la Fiscalía, él será el gran perdedor-.

-ESTARÍA bien que el David reflexionará y se viera en el espejo de la gobernadora de Tlaxcala, la Lorena Cuéllar Cisneros, a quien le hicieron una tumultuosa manifes­tación que hizo tambalear a su gobierno-.

-DIOS quiera que este asunto se resuelva pronto, porque estamos a menos de un mes de que don David presente su segundo in­forme de gobierno-.

-EL DAVID ya se chupó el primer tercio de su gobierno y no hizo nada más que enriquecerse, aumentar la corrupción y la impunidad: y no aprehender a sus amigos: un asesino, un corrupto y un extorsionador, pues andan como chinos libres; el David está resultando peor que el ‘RaTello’, y se nota a leguas-.

-ES su primer prueba de fuego: David debe de hacer a un lado su soberbia, au­mentar sueldos a los trabajadores para que dejen sus protestas para luego continuar con la homologación de salarios y estudiar muy bien lo del pliego petitorio, pues no se vale que haya acoso sexual, laboral y discriminación en donde, irónicamente se procura justicia.

“Y como bien lo dice la diputada Gabriela Basurto: ‘Dinero sí hay para aumentar los salarios de los trabajadores de la Fiscalía, pero David Monreal no tiene voluntad po­lítica de resolver el problema’. La soberbia es mala consejera y anida en la humanidad del gobernador o, mejor dicho, del ‘desgo­bernador’.

No hay día Blanco

-CUANDO se creía que ayer lunes iba a ser un día blanco, habitantes de la comuni­dad El Tepetate, Villa Hidalgo, Zacatecas, descubrieron el cadáver de un hombre al fondo de un pozo, entonces el día se enro­jeció: raro es el día en que no se cometa, al menos, un asesinato

Sin Visión, Empuje y Decisión

-HOY EL exdiputado José Luis Medina Lizalde vuelve a bañar a David Monreal, por su pésimos gobierno: ‘David ha des­aprovechado oportunidades de desarrollo, pues su gobierno carece de visión, empuje y decisión… hace falta dinamismo en la industrialización y deberíamos tener muchas posibilidades, mucho crecimiento económico, pero falta visión… La estrate­gia ha sido de relaciones públicas y no de desarrollo económico y eso lo seguimos viendo, se perdonan impuestos, se rega­lan terrenos para que los empresarios se animen a invertir, se subsidia la mano de obra que se emplea a través del programa estatal de empleo y dándoles todo a los empresarios sin vigilar que paguen el sa­lario justo a los trabajadores, que cubran los impuestos. Falta una visión económica y mucho liderazgo, que puede surgir desde el estado’.

-Y SE lo está diciendo un político muy experimentado que, además, pertenece al mismo partido: Morena; yo creo que don David debería de escucharlo, don Luis Medina puede ayudarlo a sacar el barco del fondo del océano en que se encuentra. Morena tiene muy buenos políticos, sólo que don David no sabe escuchar-.

-Y COMO dijo don Teofilito, madre Te­resa: ‘ni escuchará’-.

-EN SU salud lo hallará, ¿no creen?

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.