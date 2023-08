La Seguridad Sigue Siendo el Tema de Temas; los Desplazamientos Siguen: Diputado Estrada

“La Sociedad Necesita Estar Informada al Respecto”

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local, José Juan Estrada Hernández, dijo a Página 24 Zaca­tecas que continúa la preocupación por los hechos violentos y la inseguridad en el estado zacatecano, sobre todo por el ataque armado a dos personas de la comunidad migrante, quienes fueron asesinadas a balazos en el Cerro de la Bufa; aseveró que la inseguridad es un tema que no discrimina.

“No te van a preguntar si eres o no migrante, la seguridad sigue siendo el tema de temas y las comunidades en Estados Unidos están preocupadas, el tema del turismo se ve afectado y con eso se afectan todos los demás temas. Por eso seguimos diciendo que es el tema de temas en los municipios, don­de existe una guerrilla (sic)’, los des­plazamientos forzados, la migración y yo he escuchado al gobierno federal decir que el número de personas arres­tadas en la frontera ha disminuido, yo pronosticaba que iba a aumentar y ojalá que yo me equivoque, habrá que esperar al cierre de cifras en octubre o noviembre de la patrulla fronteriza”, comentó.

El legislador aseveró que el éxodo de personas a Estados Unidos tiene que ver con el desplazamiento forzado, algo que no se puede ocultar. Hay mi­les de familias en el país que se están desplazando por la guerrilla (sic) que existe en México y en Zacatecas.

“Nosotros nos enteramos de muchas cosas del tema de seguridad por el tema de las visas o solicitar refugio, hemos recibido solicitudes de información de Morelos, donde yo no sabía que la cosa estaba tan complicada. También tenemos conocimiento de Vetagrande, Tepetongo, Jerez, ahora en Valparaíso está más tranquilo pero sigue con el tema de los policías en Villa Hidalgo, Villa García y los municipios cerca de Pinos, la situación sigue complicada. Yo digo que políticamente no pode­mos hablar de eso pero lo tenemos que hacer, los problemas no se van a poder resolver si no hablamos de ellos”, añadió.

José Juan Estrada aseveró que no se han escuchado posturas al respecto del gobernador del estado, David Monreal, y comentó que seguramente la mesa de construcción de paz está trabajando, sin embargo no existe información de lo que realiza dicha mesa.

“Las agencias y dependencias son responsables de la seguridad de todos, son quienes tienen el presupuesto y tienen que dar por lo menos comuni­cados para dar seguridad a las perso­nas, que circule más información, eso sería importante, la sociedad debería estar informada para poder tener más tranquilidad y saber si las cosas están bien y si está siendo atendido el tema, no podemos ocultar lo que está suce­diendo aquí”, remató