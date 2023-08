Los Trabajadores de la Fiscalía Advierten que Seguirán sus Protestas por Aumento Salarial

Fracasó la Reunión que Tuvieron con el Fiscal y el Secretario de Gobierno

Por Nallely de León Montellano

En conferencia de prensa, trabajadores in­conformes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) quienes mantienen bloqueados los accesos de las instalaciones, advirtieron que no cesarán las manifestaciones en tanto no tengan una solución definitiva en favor del aumento salarial, que desde hace más de cinco años, se lo han estando escamoteando, por lo que dijeron ¡basta!

Lo anterior luego de que, el pasado lunes tuvieron una reunión con el fiscal general Fran­cisco Murillo Ruiseco, el secretario general de Gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza y personal de la Secretaría de Finanzas en la cual no se logró establecer acuerdos favorables.

Carlos Longoria, trabajador activo de la FGJE declaró que durante la reunión mencionada am­bos funcionarios tuvieron una actitud imponente al poner como condición que liberen la fiscalía para conseguir entablar acuerdos, lo cual calificó como falta de flexibilidad.

“Se nos explicó o se nos trató de comentar que básicamente no tenían una respuesta a las solicitudes que hemos estado realizando por más de un mes, prácticamente fue una imposición que tiene el gobierno del estado hacia los trabajadores de la fiscalía”, explicó.

Sin embargo, dijo que, a pesar de tener tomadas las instalaciones de la fiscalía, “se siguen trabajando los casos urgentes, se siguen recibiendo denuncias, se siguen recibiendo a las personas detenidas, incluso se tiene evidencia de ello, debido a que hay diversos grupos de una aplicación en la que se comentan todas estas situaciones por parte de los coordinadores y se da la indicación de que se va a recibirá una denuncia o a un detenido”.

Recalcó que no hay personal en las instalacio­nes, debido a las indicaciones emitidas el pasado viernes por parte de los titulares de cada área, con la finalidad de no involucrar a más trabajadores; asimismo, sin embargo, reiteró que no se le está negando la atención a la ciudadanía.

“Se le hizo el llamado al personal de policía de investigación de que se retirara y no regresará hasta nuevo aviso; únicamente los compañeros de movimiento y el personal administrativo son quienes tienen acceso, pero eso por indicaciones de ellos, nosotros no estamos queriendo afectar a la ciudadanía, queremos que las situaciones que sabemos que pueden ser de trascendencia puedan ser atendidas, pero la disposición es de ellos”, resaltó.

De igual manera, explicó que, ante la incerti­dumbre de una solución favorable tomaron la determinación de continuar con los bloqueos en las oficinas centrales, así como en otros distritos de la fiscalía donde se incluye Fresnillo, el Centro de Justicia para las Mujeres, entre otros.

Por último reiteraron que están en la búsque­da de negociaciones para llegar a una solución y no únicamente dialogar y advirtieron que no van a modificar su postura hasta conseguir el aumento salarial del 10%, y en caso de no obtener dicho benefició acordarán otras acciones en conjunto.