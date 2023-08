“No me Dejaré ‘Chantajear’ por por Trabajadores de la Fiscalía”

Reyes Dice que no Habrá Diálogo si Siguen con sus Protestas

Por Nallely de León Montellano

En relación al conflicto interno en la Fis­calía General de Justicia el Estado (FGJE), Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de gobierno, advirtió que no van a negociar con los trabajadores inconformes quienes piden un aumento salarial del 10%, sino por el contrario, van a revisar de manera profunda cada caso laboral con la finalidad de dignificar el salario del personal.

Recalcó que tanto gobierno del estado como la fiscalía general únicamente enta­blará diálogo directo con los trabajadores afectados, debido a que, aseguró, hay ac­tores políticos como Carlos Peña Badillo, dirigente del PRI, y la senadora del PT Geovanna Bañuelos, quienes a través de sus declaraciones han alterado la información llegando a politizar dicho conflicto.

“Nosotros queremos que los de más abajo tengan un salario digno, pero esa revisión necesita forzosamente que las instalaciones estén desbloqueadas, y el hecho de que las personas se nieguen a desbloquearlas cuan­do representa un riesgo alto es solamente evidencia de que este tema sí tiene un tinte político”, señaló.

Detalló que la condición para entablar di­cha ruta de revisión es que los inconformes liberen en su totalidad las instalaciones de la FGJE, de lo contrario, dijo, no accederán para que se realice un avance que favorezca a ambas partes, pues considera que, con dichas acciones de protesta, también se está bloqueando la procuración de justicia en el estado, y la seguridad de los zacatecanos.

“No podemos dialogar cuando la justicia es rehén de esas presiones, no podemos dialogar bajo esas circunstancias, no lo haremos y por eso apelamos a la buena voluntad de los trabajadores y trabajadoras para que acepten este llamado; de parte del gobierno hay una apertura, y quiero dejar muy claro que la cerrazón no viene de este lado sino del otro lado”.

Por su parte, Francisco Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia, dijo que desde que comenzó dicho conflicto se han atendido las problemáticas con la finalidad de buscar soluciones de fondo y, asimismo, recordó que en se puso de manifiesto en diferentes ocasiones en el congreso local.

Señaló que, tras la instalación de mensas técnicas de trabajo con la Secretaría de Finanzas rumbo a la resolución del conflic­to, se han reflejado avances, “para poder determinar la posibilidad de ese aumento salarial que además es una demanda justa y necesaria de los trabajadores y las traba­jadoras; las manifestaciones se justifican porque el reclamo es para tener mejores condiciones de vida”.

En ese sentido detalló que, si bien el avance mencionado es importante, es ne­cesario que las y los trabajadores liberen las instalaciones para atender debidamente a la ciudadanía por lo que reiteró el llamado a levantar el plantón y avanzar a través de mesas de diálogo.

“Pedimos y hacemos reiteradamente este llamado para que podamos sentarnos y destrabar este conflicto donde la sociedad es la principal afectada al no avanzar en el sistema de procuración de justicia; estamos atendiendo algunos casos urgentes, sin embargo, necesitamos que todo el aparato de procuración esté funcionando en plena normalidad”, comentó.

Aclaró que hasta el momento no se visua­liza la comisión de un delito por parte de los trabajadores inconformes, sin embargo, dijo, esa situación pudiera presentarse debido a que en el banco de armas de la fiscalía exis­ten más de mil 200 armas en resguardo que requiere ser supervisado, así como la base de datos que almacena la instancia judicial.

“Pudiera configurarse la comisión de un hecho delictivo; e insistir, no son delitos del fuero común, son delitos federales”, concluyó.