Mi Jardín de Flores

La FENAZA Pinta muy mal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nosotros estamos en la búsqueda de negociaciones para llegar a una solución y no únicamente dialogar y no vamos a modificar nuestra postura hasta conse­guir el aumento salarial del 10%, y en caso de no obtener el aumento acordare­mos otras acciones en conjunto’: Carlos Longoria Smith.

“EL PAPA Francisco dice: ‘ayudar a los pobres no es comunismo, es cristianismo primitivo’. ¿Qué no Jesús Cristo estuvo a favor de los pobres o estuvo a favor de los potentados? ¿Qué no, de acuerdo a los evangelios, los poderosos de esa época lo seguían, lo espiaban, lo llamaban agitador del pueblo y fueron los que lo crucificaron? ¿No está eso en los evangelios?”: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 15 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

La Feria de Zacatecas va al Fracaso

“HAY DESESPERACIÓN en Gobierno del Estado porque la Feria Nacional de Za­catecas (FENAZA) -dice don Roberto que está muy bien informado- no pinta bien a nivel nacional y menos internacionalmente: el narco y la pésima propaganda que le han hecho los “genios” propagandistas que enca­beza Le Roy Barragán, son los responsable, además del chafa elenco del Palenque de la FENAZA, pues el único que tiene arrastre es Alejandro Fernández, ya que el paisano Pepe Aguilar pasa por un mal momento gracias a las declaraciones ‘antimexicanas’ de su hija Ángela Aguilar”.

-¡AH CARAY! ¿Entonces por eso están invitando a los trabajadores del Estado a comprar boletos para el Palenque de la FE­NAZA, pagaderos a la siguiente quincena vía nomina?-.

-PUES SÍ, pero dudo que los trabajadores se vayan a enganchar: los precios están por las nubes y el elenco artístico está súper chafa: por ir a ver berrear a Alfredo Olivas el boleto más ‘baratito’ cuesta 2,313 pesos, el siguiente llamado plata, anda en 4,627 y 6,169 pesos, mientras al Oro cuesta 10,332 pesos, ¿qué les parece?-.

-¡ESTÁN PEDORROS!, con 10 mil 332 pesos comemos toda la familia durante un mes; la de Zacatecas es una Feria para ricos y para narcos, porque el pueblo nomás irá de mirasol o, cuando mucho, comprará una bolsita de cacahuates y un refresco, al estilo Saúl Monreal Ávila, en tiempos de hambre-.

-LA FENAZA es una Feria decadente, estoy sorprendida por la presentación de una persona que no es hombre pero tampoco mujer, cuyo nombre ‘artistico’ es Wendy no sé que, quien ganó un concurso o algo así y recibió un premio de cuatro millones de pesos-.

-ES UN homosexual, y va a a estar en el Teatro del Pueblo, presentando ‘LAS PERDIDAS’ el domingo 10 de septiembre, nómas díganme que onda con ese personaje: hay una campañita projotos, y todo aquel que sale del closet no sólo le aplauden y felicitan sino que le dan cargos importantes dentro y fuera del gobierno. No sé a quien chingaos se le ocurrió contratarlo para el esparcimiento del pueblo, si mi compadre Antonio Aguilar viviera, se volvería a morir al ver tanta desviación, ya valimos chetos, los hombres en Zacatecas estamos en vías de extinción, al rato van a contratar al puñal ‘Pedrito’ Sola pa’que baile encuerado y sin calzones en el Teatro del Pueblo.

“NI BENJAMÍN Medrano, que es de ese club, se atrevió a tanto, ¿será que el Ejecu­tivo también ya salió del clóset?-.

-MI PADRE Dios hizo al hombre y de una de sus costillas hizo a la mujer: creación perfecta, lo demás es perversión y no se vale que el propio gobierna pervierta al pueblo con esos espectáculos denigrantes que, desgraciadamente están de moda.

“DESDE ahorita les digo que esa feria va a fracasar, ahora comprendo por qué el gobierno anda desesperado, casi casi obligando a sus trabajadores a comprar boletos para el palenque que, como dice don Roberto, el más ‘baratito’ cuesta 2 mil 313 pesos, ¡Madre Mía, esto es un robo en despoblado!-.

-AHORA sé por qué David era muy amigo de Benjamin: le encanta la fiesta, por eso ahora que tiene oportunidades, anda comprando antros, en especial ‘La Reina’, propiedad del propio Benjamín; si le gusta tanto la fiesta, David debería estar coordinando la FENAZA, no en Palacio de Gobierno-.

La Cajeteada de Rodrigo Reyes

-EL PROBLEMA que este ‘gobiernito’ tiene con los explotados trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se le está yendo de las manos y si no lo solucionan rápido, podría ser el inicio de la ingobernabilidad, que tiene tiempo de estar tocando las puertas de Palacio de Gobierno-.

-BUENA SU observación, don Roberto, el joven Rodrigo Reyes mostró no tener oficio política al llamarles chantajistas a los trabajadores de la Fiscalía-.

EL ‘MUGRERA’ es un títere del David, pues dijo que no habrá diálogo con ellos si siguen con sus protestas; pero el fiscal Murillo está peor, pues ya los amenazó con demandarlos penalmente si siguen con sus protestas, pa’mí que los dos están pero si bien pedorros, porque además el ‘Mugrera’ dice que hay cerrazón de los trabajadores, pero lo dice viéndose en el espejo: el cerrado en su patrón el David. Y otra cosa, si algo les llega a pasar a los trabajadores, el res­ponsable será el propio David, además del Pelón Murillo y del ‘Mugrera’.

“AHORA quiero decirles otra cosa: no saben con quien se están enfrentando, el Carlos Longoria Smith es muy querido por los trabajadores, es un excelente criminó­logo con prestigio internacional, es Mtro., egresado de la licenciatura en Criminología y de la Maestría en Ciencias Forenses y Victimología, por su extensa experiencia laboral y académica, este es su curriculum:

-MIEMBRO DEL Colegio Mexicano de Ciencias Forenses.

-MIEMBRO del Comité nacional de Especialistas de Balística Forense de la República Mexicana (CONEBAL).

-INSTRUCTOR de Balística Forense en el 1er Congreso Internacional de Ciencias Forenses y el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

-EXPOSITOR en el Curso de Especiali­dades Forenses, impartiendo la Asignatura “Laboratorio de Balística Forense”.

-ESPECIALISTA en Balística Forense y Marcas de Herramienta (ICITAP).

-EXPOSITOR del Taller Balística Fo­rense en el 1er Encuentro Universitario de Criminalística.

-OPERADOR DE IBIS TRAX HD3D.

-ÚNICO ACREDITADO en el Estado como Auditor Internacional de Laboratorios Forenses bajo las Normas ISO/IEC 17020 y 17025 (por ANAB).

-ADEMÁS ES docente de la Universidad Autónoma de Durango Campus Zacatecas.

JEFE Y líder técnico del Laboratorio de Balística Forense en Zacatecas.

“¿CÓMO LA ven?, por eso el Carlos es un hombre muy respetado y querido por sus compañeros, un verdadero líder y no está solo ¿eh?, para que no se les vaya ocurrir hacerle una pendejada-.

-YO LO que veo es que la razón está de su parte: el gobierno debe entrar en razón, porque además, como lo han reconocido, tienen dinero que en otros rubros no han ejercido, además de un presupuesto de casi 37 mil millones de pesos-.

-AL DAVID no le queda otra que sacar esa soberbia de su humanidad y gober­nar como lo prometió: combatiendo la corrupción y sepultar la impunidad; y es corrupción escamotearles aumentos de sueldos a los trabajadores como lo ordena la ley; pero no hacerle al pendejo, conti­nuando explotando a los trabajadores de la Fiscalía-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.