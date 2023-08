“David Monreal ya Está Rebasado, Tenemos un mal Gobierno”, Truena Fernando Galván

“Zacatecas no Arranca, Porque sus Secretarios no Trabajan”

Por Nallely de León Montellano

Fernando Galván Martínez, líder frijolero, declaró a Página 24 Za­catecas que, el gobernador David Monreal Ávila está rebasado por las problemáticas que azotan a la entidad, razón por la cual considera que no tiene la capacidad de atender a la población.

En este sentido, comentó que, refe­rente a la problemática interna de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), el gobernador ya no tiene la capacidad para coadyuvar en la re­solución del conflicto, aunado a que considera que dicho problema ya tiene tintes políticos.

“Ya hay amenazas, conflictos, y creo que agresiones físicas, entonces ya no se puede dialogar con el personal”, agregó.

Aunado a lo anterior, Galván Martí­nez recalcó que “Zacatecas no arranca”, debido a que continúa en el último lugar en todos los rubros a nivel nacional, por lo cual lamentó que ante dichos resultados no haya cambios efectivos en el gabinete estatal.

“No hay estrategia de seguridad, no hay estrategia del campo y no hay es­trategia en turismo, tienen qué hacer un acuerdo y un trabajo con estrategia y con seguridad de que se genere me­nos corrupción en Seguridad Pública”, señaló.

En este orden de ideas, el líder frijole­ro dijo que el gobernador también debe considerar sugerir el relevo del titular de la FGJE, pues considera que al igual que en algunas áreas del gobierno estatal, la fiscalía de Zacatecas requiere cambios urgentes para el bienestar de los traba­jadores y de la procuración de justicia en general.

“El problema es que el gobernador no se junta con sus secretarios, no los convoca, no les lee la cartilla y cada quien hace lo quiere, el problema es que es de cuotas este gobierno y ahí no tiene mando el gobernador, ya está fuera de lugar, está rebasado”, concluyó.