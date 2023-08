La Inexperiencia de Rodrigo Reyes, Agrava el Paro en la Fiscalía: ELC

“Se le Acumulan los Problemas al Gobernador”

Por Rubén Palomo Macías

Enrique Laviada Cirerol, diputado local, aseveró a Página 24 Zacatecas que es cierto y evidente que el gobernador del estado, David Monreal Ávila, carece de vo­luntad política para intervenir en el paro de la FGJE. Señaló que es un asunto de estado que compete directamente al ejecutivo y no hay pretexto que valga.

“Yo le adelantaría que, en el caso del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, la pretensión ha sido tratar de arreglar por medio suyo y lo único que han logrado es complicar más las cosas. Cuando hacía la crítica del nombramiento del nuevo secretario en sentido de su falta de experiencia me refería exactamente a eso que está pasando ahora. En un cargo como la Secretaría de Gobierno la experiencia es muy importante para tomar una decisión de quien debe ocupar ese cargo y Rodrigo Reyes ha demostrado la carencia absoluta de experiencia en este tipo de asuntos”, aseveró.

El diputado agregó que al tema de la Fiscalía se le suman otros tantos como una industria minera varada, problemas con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el secretario en lugar de ser parte de las soluciones se convierte en parte de los problemas. Enrique Laviada recordó que el problema de la fiscalía se advirtió desde que se discutió el presupuesto.

“Venían aún más recortados los presu­puestos para las dependencias que nosotros consideramos neurálgicas y no obstante con el esfuerzo que se hizo en el congreso sabíamos que iba a ser insuficiente. Se lo dijimos al secretario de Finanzas y al gobernador por no sé cuántas veces, ahora lo estamos viendo. En el siguiente presu­puesto todos estos asuntos no van a resistir esa famosa austeridad, tiene el dinero en caja, ni siquiera saben gastarlo. Con los subejercicios que hay en diversas depen­dencias se podría atender sin problema las demandas justas de los trabajadores de la Fiscalía”, finalizó.