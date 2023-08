Mi Jardín de Flores

Los Monreal son una Enfermedad

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Estamos desesperados, estamos tristes porque las autoridades de Zacatecas no están ayudando al campo, en especial la señora delegada del bienestar, ella no atiende a los productores y maltratan a los productores de frijol’: Fernando Galván Martínez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 17 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¿De qué Seguridad Habla con Tantos Asesinatos?

MAÑANA viernes comienza la Feria Nacional de Fresnillo (FENAFRE), y hoy jueves los fresnillenses amanecen con tres homicidios dolosos.

-AHÍ ESTÁ el reclamo de la gente para el Saúl -responde doña Petra-, ‘¿de que se­guridad habla ‘El Cachorrín de los Monreal’ con tanto asesinato?-.

-Y LAS tres ejecuciones -toma la palabra don Roberto- se cometieron a plena luz del día con total impunidad: no hubo un sólo detenido infraganti como siempre sucede-.

“ZACATECAS es tierra de impunidad y el municipio de Fresnillo no podría ser la excepción, está desgobernado por otro Monreal Avila: Saúl.

“Y HAY otra cosa que también queda en claro: el cobro de piso. Trascendió que el asesinato a balazos en ‘Gorditas Sarabia’ fue porque el propietario de dicha negocia­ción, se negó a pagar al narco el derecho de piso, por eso fue que los sicarios llegaron a la fonda y con sangre fría les dispararon matando a un hombre y dejando mal heridos a otro individuo y a una mujer.

“EL NEGOCIO de ‘Gorditas’ está ubi­cado en la calle Sarabia de la zona centro de la ciudad y el cobarde ataque armado sucedió a plena luz del día, y no me deja de sorprender que, teniendo Fresnillo tanta vigilancia, no hayan atrapado infraganti a los asesinos; ¿de qué demonios sirven los cientos de soldados del Ejercito Nacional, elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales, si nunca de los nun­cas han atrapado a sicario alguno infraganti?

“SI ESTO no es complicidad, ¿como se le puede llamar?, es obvio que hay muchos traidores que cobran en el gobierno y con el narco: esto lo deben de saber el fiscal general de Justicia, Francisco José Murillo Ruiseco, como el secretario de Seguridad, Arturo Medina Mayoral, la pregunta sería: ¿por que no actúan contra esos traidores a la patria?

“LOS OTROS dos asesinatos de aher ocurrieron también en Fresnillo, cuando dos personas que tripulaban una motocicleta por la carretera que conduce a la Estación de San José, fueron asesinados a balazos por varios narcos que en un automóvil se les empa­rejaron y les enviaron una lluvia de balas: los dos motociclistas cayeron muertos, en medio de sendos charcos de sangre. Obvio, los asesinos huyeron con total impunidad.

“ESTAS tres ejecuciones violentas ocu­rrieron a dos día de iniciar la FENAFRE, lo que, sin duda, ahuyentará a visitantes: a ver ahora que dice Saúl de su ‘municipio seguro’.

Zacatecas es un Verdadero Desmadre

EL QUE la está pasando muy mal es el David, pues las manifestaciones en contra de su inepto gobierno no cesan, y el Enrique Laviada Cirerol, quien llegó a la Camara de Diputados por Morena, pero que después renunció al partido por cuestiones perso­nales con el David, hoy jueves se lanzó duro contra el muchachito caguengue, que el ‘Monris’ le impuso a su hermano como secretario general de Gobierno: el Rodri­go Reyes ‘Mugrera’, de quien el Enrique Cirerol dijo que es un inexperto, y que por su culpa se le acumulan los problemas al David:

‘CUANDO hacía la crítica del nombra­miento del nuevo secretario en sentido de su falta de experiencia -recordó el Laviada- me refería exactamente a eso que está pasando ahora. En un cargo como la Secretaría de Gobierno la experiencia es muy importante para tomar una decisión de quien debe ocu­par ese cargo y Rodrigo Reyes ha demos­trado la carencia absoluta de experiencia en este tipo de asuntos.

‘PORQUE AL tema de la Fiscalía -continúa el Enrique- se le suman otros tantos como una industria minera varada, problemas con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el secretario en lugar de ser parte de las soluciones se convierte en parte de los problemas’.

“EL LAVIADA no es el único que se lo dice, son muchos los que le exigen al David que utilice el sentido común para sacar al barco que es Zacatecas del fondo del mar de la corrupción, pues la gente ya se cansó de la impunidad, la ineptitud y el valemadrismo de este ‘gobiernito’, que el próximo 12 de septiembre cumple dos años de fracasos y es tiempo de que todavía no agarra la onda”.

-¡DIOS DE mi Vida!, cómo pasa el tiem­po y con él llegan más y más problemas, el campo está destrozado y si no llueve en los próximos días se va a perder todo el temporal, ya lo dijo el líder campesino, don Fernando Galván Martínez: ‘estamos desesperados, estamos tristes porque las autoridades de Zacatecas no están ayudando al campo, en especial la señora delegada del Bienestar (doña Verónica Díaz Robles), ella no entiende a los productores de frijol y nos maltrata:

‘ZACATECAS –continúa don Fernan­do- no arranca porque sus secretarios no trabajan, David Monreal ya está rebasado, tenemos un mal gobierno’, ¡qué duras palabras, don David debe de reaccionar!-.

-NAAA… nunca va a reaccionar, el David está como las avestruces: ante los problemas entierra la cabeza en la tierra para no oír, no ver y callar: debería de pedir licencia al cargo y regresar a su rancho de Puebla del Palmar-

-OTRO PERSONAJE que les echó el caballo encima a David -dice don Roberto-, es el connotado catedrático y analista polí­ticos Teodoro Turner Saad, quien de plano comparó a los hermanos Monreal Ávila con una enfermedad: la malaria (un mal poten­cialmente mortal causado por parásitos que se transmiten a las personas a través de las picaduras de mosquitos. Infectados).

“TEODORO Turner le dio con todo y hasta para llevar a David”.

-Y LA manifestación de decenas de per­sonas -dice doña Petrra- que protestaron por la desaparición forzada de las niñas Katty Campos Belmontes de 15 años y de Monserrat Chávez Lumbreras de 17 años, quienes desaparecieron desde el pasado 5 de agosto y desde entonces no paran de sufrir, ¡pobre gente!-.

-QUÉ DIFÍCILES se le están poniendo las cosas a don David, que mi Padre Dios lo bendiga y se apiade de él.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.