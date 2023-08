Regidores de Ojocaliente Acusan al Alcalde de Violentador de Mujeres

Ademas de Corrupción: Ricardo Guevara

Por Rubén Palomo Macías

Regidores de la fracción de MORENA en Ojocaliente acusaron ante Página 24 Zacatecas y otros medios de comunica­ción, al presidente del municipio, Daniel López Martínez, de estar generando crisis en el municipio por diferentes situaciones, dijo Ricardo Guevara Camarillo, regidor del municipio, que ya se han puesto diversas denuncias contra el presidente municipal donde se dictó una sentencia definitiva y a favor de las regidoras del municipio.

“Como regidores hemos estado trabajan­do de manera independiente, con nuestros propios recursos, con el fin de ayudar a la ciudadanía. Nosotros estamos diario traba­jando de lunes a viernes y hemos ayudado con gestiones de medicamentos, aparatos auditivos, sillas de ruedas y paquetes de vivienda. Estamos preocupados por la si­tuación que se vive en el municipio con las finanzas y la gobernabilidad de Ojocaliente. Tenemos un adeudo histórico con el IMSS de más de 60 millones de pesos, se están congelando las cuentas, desde el 2018 no se hacen aportaciones al IMSS pero el pre­sidente ya anunció una feria con un gasto excesivo”, comentó.

El regidor agregó que al SAT se le debe alrededor de 48 millones de pesos, lo cual se considera preocupante aunque la situa­ción se esté arrastrando desde hace años y se considera que estas situaciones son generadas a los bailes y fiestas donde se derrocha el dinero.

“No estamos de acuerdo con la forma en que el alcalde dispersa el recurso público ya que no es para fiestas, no es para bailes ni para pólvoras, que es lo que quiere que le aprobemos en el Cabildo. El gasto público se debe ejercer en la obra pública, manteni­miento al agua potable, programas sociales con beneficio a la ciudadanía del municipio y eso no lo vemos”, aseguró.

Ricardo Guevara apuntó que, además de que se tienen adeudos con las instituciones, también existen adeudos a trabajadores con sus sueldos y por si no fuera poco el presidente municipal ha ejercido violencia política contra regidoras y la síndico del municipio.

“El presidente municipal ya ha sido se­ñalado como violentador de mujeres, está inscrito en el padrón de violentadores y si recuerdan acaba de aprobarse la ley 3 de 3 que incluye ese término legal, donde un violentador de mujeres no puede participar en ningún cargo público. Esta sentencia que se obtuvo en contra del presidente es muy importante. La presidencia no es un negocio y se debe entender que el cabildo es el que aprueba y dictamina lo que se va a hacer en el municipio”, finalizó.