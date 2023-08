Mi Jardín de Flores

Ese Infierno Llamado Fresnillo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Estamos desesperados, estamos tristes porque las autoridades de Zacatecas no están ayudando al campo, en especial la señora delegada del bienestar, ella no atiende a los productores y maltratan a los productores de frijol’: Fernando Galván Martínez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 18 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

La Realidad: Fresnillo es un Infierno

MIENTRAS que el joven Saúl Monreal Ávila presume que el municipio que gobier­na es seguro y que los homicidios son casi inexistentes, la realidad demuestra lo con­trario: ayer mismo se cometió un asesinato y un hombre fue herido a balazos el cual se encuentra grave en el Hospital General de Fresnillo.

-HOY comienza la Feria Nacional de Fresnillo (FENAFRE), pero dudo mucho que tenga éxito: la gente nomás escucha el nombre de Fresnillo y comienza a temblar, ¿verdad don Roberto?-.

-SI LO dice por mí miente, sí me espan­taron cuando me detuvieron en la carretera seis encapuchados con armas larga y me dije ‘ya valí chetos’; pero afortunadamente nomás me robaron mi cartera, mi celular y mi cinturón piteado al que le echaron el ojo porque les gustó en cuanto lo vieron; no me robaron la camioneta porque es de 1982 pero sí creí que hasta ahí había llegado y plati­cando con mis amigos, todos dijeron haber vivido la misma experiencia, pero los que manejaban vehículos de modelo reciente sí se los robaron y los dejaron a pie, entonces ¿para qué ir a Fresnillo si en una de esas te matan a balazos: la vida se vive una vez.

“HOY MISMO nos enteramos por medio de nuestro Diario Página 24 Zacatecas que un individuo fue asesinado cuando estaba a punto de abrir la puerta de su casa ubicada en la calle Zaraos, colonia Esparza, al hombre lo estaban cazando y cuando lo vieron llegar lo acribillaron a tiros, esto a plena luz del día a eso de las 11:30 de la mañana.

HORAS DESPUÉS, alrededor de las 3:30 de la tarde, un hombre identificado como Martín Cumplido Mier, fue sorprendo por sicarios que le dispararon cuando ca­minaba por la calle Niño Artillero, colonia Industrial, el hombre corrió y, aunque heri­do, alcanzó a escapar al brincar la barda de la escuela primaria Álvaro Obregón, desde donde pidió auxilio con su celular.

“POCO tiempo después llegaron en su auxilio paramédicos del Cuerpo de Bombe­ros y Protección Civil, quienes de inmediato lo trasladaron al Hospital General, de donde lo reportan grave, muy delicado.

“TAMBIÉN sucedió una balacera nar­cos-policías a eso de las 5:00 de la tarde, lo que provocó que a los habitantes de la colonia Emiliano Zapata se les pusieran los pelos de punta y corrieran a refugiarse a sus casas, otros se tiraron al piso

“TODO esto sucedió en Fresnillo, yo no sé por qué Saúl presume que en el municipio que gobierna la criminalidad se ha reduci­do, cuando además muchos negocios han cerrado sus puertas porque los narcos les están exigiendo paguen el derecho de piso; entonces mejor cierran sus negocios y se van a estados vecinos como: Coahuila, Durango, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Po­tosí y uno que otro despistado a Jalisco que está igual o peor que Zacatecas, otros sacan sus ahorros para irse a Estados Unidos y así.

“A VER cómo les va en la FENAFRE que hoy inicia, de mis amigos ninguno va a ir, porque no sólo ponen su vida en riesgo sino que todo está muy caro; además si vas en un vehículo de modelo más o menos reciente, te lo roban”.

-ES POR demás, el David y el Saúl se metieron Zacatecas, estamos peor que con el ‘RaTello’, a quien por cierto el David quien le dice que es un corrupto y robó a manos llenas, no le hace nada.

“PERO la verdad es que los Monreales están acabando con Zacatecas, lo bueno es que esos miserables no vuelven a ganar una elección, si el Saúl cree que la gente va a votar por él para senador, está pendejo, los fresnillenses ya no lo quieren ni como regidor.

EL MIGUEL Alonso debería de busca la senaduría, al “Rorro” la gente no ha dejado de quererlo y es un triunfador, como gobernador ganó todas las eleccio­nes; y el MC también debe de ponerse las pilas y candidatear a la Amalia García, la gobernadora que más obra pública dejó a Zacatecas.

No Ceden, Siguen Luchando

-LOS TRABAJADORES de la Fiscalía General de Justicia siguen en su lucha, no ceden, ayer jueves estuvieron en la Cámara de Diputados y pidieron el apoyo de los le­gisladores, sólo que don David está en plan intransigente, yo no me explicó porque no repara esa injusticia: debería aumentarles el 10% que piden y negociar los otros rublos pendientes: me dice el santo padre Amaro que la soberbia es muy mala, pero que en un gobernante es criminal: don David debe entrar en razón o el pueblo se la va a cobrar cuando se lleve a cabo la revocación de mandato-.

-NAAA… el David nunca se va a redimir, es más terco que una mula y de seguro ha de pensar que su tiempo como gobernador es eterno, pero está buey, ya prácticamente se chupó el primer tercio de su gobierno, pero él finge no darse cuenta-.

-ASÍ ESTABA Alex y miren -dice don Roberto-: anda como prófugo de la ley y la justicia, no regresa a Zacatecas porque tiene temor que las heridas que dejó vuelvan a sangrar y el pueblo se las cobre, además dejó muchos muertos en el clóset-.

-NI ME nombre a ese miserable ‘Rate­llo’, porque nomás escucho su nombre y me dan ganas de vomitar: se me revuelve el estómago-.

Indignación y Preocupación en Calera por Desaparecidos

-EN CALERA de Víctor Rosales, hay mucha indignación y preocupación por la desaparición forzada de un padre de familia y sus dos hijos, como hoy viernes lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, ellos son:

ARNULFO CARRILLO GARAY de 50 años, que desapareció forzadamente en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, el 16 de agosto de 2023, al igual que sus hijos:

IVAN CARRILLO LIRA de 26 años y,

JORGE CARRILLO LIRA De 17 años.

-¡CRISTO del Santo Entierro!, esos Ma­los Organizados no tienen perdón de Dios, pero… ¿qué hace los señores del grupo de inteligencia?, ¿por qué esa ineptitud?, ¿Que no tienen cámaras de videovigilancia?, ¿que no no tienen policías municipales, estatales, guardias nacionales y soldados del Ejército Mexicano?-.

-PUES TODO indica que no, madre Tere­sa, por eso en casos como estos hasta mi ‘ca­becita de algodón’ les recuerda que si bien él dijo ‘abrazos no balazos’ se refirió a que los soldados no fusilaran a los malandros como en los regímenes del enano Felipe Calderón y del copetón Enrique Peña Nieto, sino que los detuvieran y los pusieran a disposición del Ministerio Público, para que a su vez los consignaran al juez, porque él dijo que ‘no se cruzaran de brazos’-.

-TODO quieren que se los resuelva AMLO, ni que fuera Superman-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.