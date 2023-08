El Gobernador ya Debe Cambiar a más del 80% de su Gabinete: Gaby Basurto

“Comenzando por el Inútil Secretario de Economía Rodrigo Castañeda”

Por Rubén Palomo Macías

La diputad local, Gabriela Basurto Ávila, declaró a Página 24 Zacatecas que a unos días del segundo informe del gobierno de David Monreal Ávila es muy claro que el titular del poder ejecutivo no tiene equipo y si él no tiene voluntad política sus funcionarios menos.

“Tenemos un equipo de secretarios que ni siquiera dan la cara, vemos los números del estado y nos damos cuenta del por qué estamos en los últimos lugares en genera­ción de empleo; hay cierres de negocios en el Centro Histórico y tenemos un se­cretario de Economía que solo ejecuta 16 pesos en seis meses es una vergüenza. Por eso creo que el gobernador debe conside­rar cambios sustanciales, yo cambiaría a más de 80% de su gabinete, porque no han respondido a la responsabilidad que tienen de ser secretarios de estado”, aseveró.

La legisladora comentó que estos cam­bios deberían ser de los primeros pasos para que el gobernador tome un buen rumbo, que no ha tenido desde un inicio, por la falta de experiencia de los funciona­rios de gobierno. Además comentó que los funcionarios deben de generar acciones que saquen a este gobierno de los últimos lugares de los indicadores nacionales ya que no solo la popularidad del gobernador está en el sótano sino que no hay desarro­llo en muchos temas.

“En transparencia hemos bajado, es decir que no sólo se trata del goberna­dor, independientemente de la figura de David Monreal su gabinete tiene que hacer su chamba, cosa que no vemos. Creo que la mayoría hemos estado de acuerdo que con el cambio en la Secre­taría de Seguridad Pública hemos notado un cambio, se siente diferente, pero en los demás rubros tenemos que voltear a ver lo que hacen los secretarios. Es una incongruencia lo que vivimos en este gobierno e insisto que el gobernador ne­cesita cambiar a su gabinete, empezando por el secretario de Economía (Rodrigo Castañeda Miranda), no podemos tener un secretario que sólo emplea 16 pesos en apoyos sociales y en apoyo a em­presarios. Si hay nuevas empresas en el estado no es gracias a él, es porque Zacatecas tiene condiciones que las em­presas están buscando”, finalizó.