La Autonomía de la Fiscalía y el Fiscal del Estado es Ficticia: José Luis Medina

David Monreal los Tiene Atados al Controlar el Presupuesto

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado local y federal, José Luis Medina Lizalde, mencionó a Página 24 Zacatecas que el problema de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) necesita una política pública de reordenación del gasto que ha saboteado la legislatura del estado por despacharse con la cuchara grande. Aseguró que no ha sido prioridad atender la situación salarial de la fiscalía y es algo que se debe resolver.

“Si existe un fondo, como dice la dipu­tada Basurto, creo que debe resolverse la necesidad de la fiscalía. No conozco los pormenores presupuestales pero sí estoy convencido de que tenemos que enfrentar el reto de reordenar el gasto y vivir los problemas que se derivan de medidas así.

«Buena parte de la gente que se inconforma con la política de un régimen es por las medidas de austeridad que convierten a los que salen en afectados en enemigos mortales del régimen que impulsa la política de austeridad”, apuntó.

Medina Lizalde añadió que la autono­mía de la FGJE y del fiscal del estado, Francisco Murillo Ruiseco, es ficticia mientras dependa del respaldo en recur­so. La fiscalía depende de lo económico, de la voluntad política y de poderes externos.

“Su autonomía no es más que una fa­chada, un discurso, porque se necesita reordenar todo esto de manera tal que esté garantizada la solvencia financiera de la fiscalía y que no esté dependiendo de negociaciones. Es algo semejante a lo que vive el instituto electoral, les reducen los recursos para poder someterlos en el momento en el que se necesite. Le incre­mentan el presupuesto a cambio de servi­cios para quien tiene en ese momento el control. Eso ha sucedido en la historia de Zacatecas siempre, por eso creo que debe profundizarse el examen de esta proble­mática para ir destrabando las causas e ir aprovechando esta sana inconformidad de la fiscalía para visualizar soluciones de fondo, si no estaremos entrampados en los mismos problemas”, finalizó.