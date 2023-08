La UAZ Entrega una Generación más de Odontólogos

“Este es uno de los eventos más impor­tantes de la UAZ, donde rendimos cuentas reales a la sociedad que nos entrega la opor­tunidad de transformar al mundo a través de ustedes”, así lo manifestó el rector Rubén de Jesús Ibarra Reyes en la ceremonia de graduación de Médico Cirujano Dentista, generación 2018-2023.

Reunidos en la Sala Roberto Soto del Teatro Fernando Calderón y acompañado por el coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Juan Armando Flores de la Torre, les reiteró su agradecimiento a los padres y familiares de los graduados por no solo con­fiar la educación de sus hijos a la institución, la cual no sólo los forma como odontólogos, sino como ciudadanos, “mediante la educa­ción podemos transformar la realidad a la que no nos podemos acostumbrar, tenemos que pensar en una sociedad más justa y equitativa para todos”.

Por su parte la directora de la Uni­dad Académica de Odontología, Leticia Rodríguez Villalobos, manifestó que la unidad siempre tendrá las puertas abiertas para sus egresados para que se sigan actualizando mediante la educación continua.

A los padres de igual manera agradeció la confianza depositada en la Máxima Casa de Estudios para la formación de sus hijos; a los 239 egresados les expresó que nunca dejarán de ser universitarios.

En el evento se contó con la presencia del responsable de la Licenciatura de Mé­dico Cirujano Dentista, Marco Tulio Bernal Elías, así como el responsable del Programa de la Especialidad en Odontopediatría, Heraclio Reyes Rivas y los padrinos de la generación.