Mi Jardín de Flores

Zacatecas, Estado Fallido

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Tenemos un equipo de secretarios que ni siquiera dan la cara, vemos los números del estado y nos damos cuenta del por qué estamos en los últimos lugares en generación de empleo; hay cierres de negocios en el Centro Histórico y tenemos un secretario de Economía que solo ejecuta 16 pesos en seis meses, es una vergüenza. Por eso creo que el gobernador debe considerar cambios sustanciales, yo cambiaría a más de 80% de su gabinete, porque no han respondido a la responsabilidad que tienen de ser secretarios de estado’: Gabriela Basurto Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 19 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Que se Vayan del Gobierno los Hermanos David y Saúl Monreal

“VAYA inicio de la Feria Nacional de Fresnillo (FENAFRE), fi nalmente Martín Cumplido Mier, que parecía haber escapado de la muerte, no soportó las heridas de bala y murió.

“COMO lo comentamos ayer viernes, Martín Cumplido caminaba por la calle Niño Artillero, colonia Industrial, cuando fue sorprendido por sicarios quienes le dispararon y lo hirieron pero, sacando fuerzas de fl aqueza, corrió y alcanzó a escapar brincando la barda de la escuela primaria Álvaro Obregón.

PARECÍA que el joven Martín saldría adelante, pero hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, nos informa que los cobardes sicarios lograron arrancarle la vida: este enésimo asesinato volvió a cimbrar los cimientos de la sociedad fresnillense, del estado y el repudio nacional porque la noticia corrió como reguero de pólvora por todo el país.

“LO QUE yo no sabían que Martín era el propietario del restaurante bar Tosti-Carnitas, lo que provocó que muchos de sus colegas cerraron sus negocios no sólo por solidaridad, sino por temor y reclamo al gobernador del estado y al alcalde de Fresnillo:

‘YA BASTA de tantos asesinatos, que se vayan del gobierno los hermano David y Saúl Monreal”, tronaron empresarios del ramo, recordando a la vez otro asesinato: el del comerciante Ángel Serrano, mejor conocido como El Güero’.

“LA SENADORA petista, Geovanna Bañuelos de la Torre, también mostró su indignación por el cobarde asesinato del joven empresario:

‘CON PROFUNDO dolor e indignación -escribió en su perfi l- envió mis más sinceras condolencias a la familia Cumplido Mier y Cumplido Sucunza por el artero asesinato del que fue víctima nuestro querido Martin Cumplido Mier. Un hombre bueno, trabajador, de familia. Que nos han arrebatado.

‘ESTAMOS UNIDOS en oración.

‘UN FUERTE abrazo a toda su familia, a su esposa Alia Sucunza, Erika Mier, Memo Mier, Alfredo Mier y a todos los amigos que hoy junto con nosotros lloran su partida’.

-LOS HERMANOS Monreal deberían de poner más atención a tanta violencia e inseguridad, se les está escapando su autoridad como agua entre las manos, el pueblo no los ve como gobernantes, sino como unos advenedizos-.

-DESGRACIADAMENTE, madre Teresa -contesta doña Petra-, Zacatecas es un estado fallido, tienen razón los fresnillense: el Saúl y el Ricardo deben de pedir licencia, porque dudo mucho que así como están actuando con marcado valemadrizmo, nos vayan a regresar la paz y la tranquilidad prometida-.

Más Asesinatos

“PERO no sólo se consumó el asesinato de Martín Cumplido, dueño de Tosti-Carnitas- -retoma la palabra don Roberto-, sino tres más en Guadalupe otro de los municipios más peligrosos de Zacatecas: ayer viernes en una brecha entre las comunidades de Osiris y Sauceda de la Borda, lugareños encontraron dos cadáveres en estado de descomposición, mismos que fueron trasladados al Semefo.

“EN LA calle Luis Moya, ahí mismo en Guadalupe y en pleno centro de la ciudad, a eso de la 1:00 de la tarde, un sujeto tocó la puerta de una casa y cuando un hombre la abrió ahí cayó muerto acribillado a tiros.

“ Y MÁS: anoche, a eso de las 21:30 horas, en una casa ubicada en la calle San Isidro, frente a la iglesia de la comunidad de Picones, perteneciente al municipio de la capital del estado, asesinaron a tiros a una mujer, dos hombres y otro más resultó herido. Y según eso, ahora sí policías estatales y municipales se vistieron de héroes al detener a un individuo que coincide con uno de los sicarios, de nombre Geovanni Daniel, de 21 años”.

-PUES con ese tienen para darle una “investigadita” -dice doña Petra- y vomite los nombres de sus cómplices; bueno, siempre y no resulte un ‘chivo expiatorio’, como los que acostumbra a fabricar el Pelón Murillo-.

“Y PARA rematar, en un enfrentamiento entre narcos y policías, en el municipio de General Pánfilo Natera, un narquillo fue muerto a balazos.

“ASÍ LAS cosas, ayer fue un día muy sangriento: tres asesinatos en Zacatecas capital, tres en Guadalupe, uno en Fresnillo y otro en Pánfi lo Natera y quien sabe que tantos otros nos han de haber ocultado, ¿dónde carajos está la disminución de asesinatos?

-ME PLATICAN – dice doña Petra- que al dueño de Tosti-Carnitas lo asesinaron porque se negó a seguir pagándole al narco la plaza-.

-¡HIJOS DE la ching… (censurado), son otro gobierno, por eso Zacatecas es un estado fallido, pero no sólo por los asesinatos, extorsiones, asaltos a mano armada y secuestros, sino por desapariciones forzadas de gente de todas las edades: hoy sábado, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social, publica las Cédulas de Búsqueda de: JUAN EDUARDO ORTIZ HERNÁNDEZ de 34 años, desaparecido en Villanueva, Zacatecas, el 12 de agosto del presente año. GERARDO SOLÍS ZAPATA de 52 años, desaparecido el 15 de agosto de 2023, en Fresnillo, Zacatecas, y PEDRO MUÑOZ MACÍAS de 68 años, desaparecido en Fresnillo, el 15 de agosto de 2023”.

-NO, NO, no esto es una pesadilla que no tiene fi n ¡maldito narco-gobierno-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.