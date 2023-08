Mi Jardín de Flores

La Gente Quiere que los Monreal Renuncien

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Los números ahí están, la inseguridad prevalece, la gente siente temor, no nada más en Fresnillo, en todo el estado de Zacatecas, ha habido muchos acontecimientos, todo esto sigue latente’: Faustino Adame Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 20 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¡Dios de mi Vida, Continúan las Desapariciones Forzadas

¡SANTA MARÍA, Madre de Dios Ruega Señora por Nosotros…!

-¡AMÉN!-.

-DIOS de mi vida, continúan las desapariciones forzadas, ahora fueron cuatro jóvenes de Fresnillo los que se llevaron los Malos Organizados y sucedió en Fresnillo, ¿qué hacen los más de mil uniformados, entre policías municipales, estatales, guaardias nacionales y soldados del Ejército Mexicano, que no pueden con esa gente malvada?-.

-NO HAY don de mando, madre Teresa, no funcionan los servicios de inteligencia, no hay voluntad política para combatir el crimen organizado y no hay gobierno: David resultó un fraude, impostor, inepto, mentiroso, torpe, incapaz, incompetente, ignorante, tramposo, embustero, corrupto e impune al que le tiembla la mano para cumplir su promesa de campaña para regresarnos la paz y la tranquilidad que nos prometió.

“POBRES muchachos, son gente sana, como el deportista Victor Alejandro Barrón Palos de 36 años, triatleta, ciclista de ruta del ciclismo de montaña, empresario, amante de rescatar perritos callejeros; su sobrino Guillermo Rodríguez Barrón, tiene apenas 14 años, su empleado Juan Manuel Zamudio Bernal de 24 y otro trabajador más del que se desconoce su nombre, fueron privados de su libertad desde el miércoles 16 de agosto cuando se encontraban laborando en el negocio del joven deportista. ¡Cuanto sufrimiento padecen los fresnillenses!”.

El David y el Saúl Deben de Renunciar

-YA HASTA los abandonó el Niño de Atocha-.

-¡ATEO!, Diosito dice ‘ayúdate que yo te ayudaré’, pero está visto que el miserable del Saúl no se deja ayudar, bien lo dice el Faustino Adame ‘el Saúl y el David deben de renunciar porque ‘los números ahí están, la inseguridad prevalece, la gente siente temor, no nada más en Fresnillo, en todo el estado de Zacatecas, ha habido muchos acontecimientos criminales, todos siguen latentes.

“ADEMÁS de que ‘en el estado prevalece la falta de interés de empresarios para invertir en la entidad por la violencia e inseguridad: ‘En lugar de atraer inversión a Zacatecas, la mayoría de los inversionistas se están yendo de Zacatecas por la cuestión de inseguridad, como a los migrantes que vienen y los asaltan o los secuestran y no pasa nada’.

-NO SÓLO son los secuestros y extorsiones, sino también las ejecuciones, ayer sábado en pleno centro de la ciudad de Guadalupe, en la esquina de las calles 5 de mayo y Guerrero, a pleno sol, acribillaron a un hombre que iba caminando por ese lugar. Obvio, no hubo detenidos.

AHÍ MISMO en Guadalupe, a un costado de la carretera federal que conduce a Osiris, en el tramo a Morelos, arrojaron el cuerpo sin vida de un hombre.

-SANGRE, sangre, sangre por todos lados, son ríos caudalosos sin fi n-.

-EL QUE ya hasta me da risa por mamón es el ‘Monris’, ayer estuvo en Juchipila y dijo que el sabía como terminar con el narco, jajaja…-.

-¿Y LUEGO por que no les dice cómo terminar con el narco a sus hermanos David y Saúl?-.

-ES LO que yo digo, por eso es que me da risa, jajaja. Y se avienta cada jalada que… dijo: ‘Todos los días de mi vida he luchado, desde muy pequeño y ahora estoy luchando más, porque quiero trabajar para ustedes…

-JAJAJA, sí tiene usted razón doña Petra Ricardo anda más ‘chupador’ que de costumbre-.

-Y TAMBIÉN dijo que la gente lo está respaldado…

-SÍ, CÓMO no, jajaja si hasta el Noroña está arriba de él-.

-POR ESO me divierte, jajaja… también les dijo que ‘me lo dice la gente: Ricardo tú eres el más preparado, tú mereces ser el presidente de la República’, jajaja, y así anda por todo el país echándose porras.

“TAMBIÉN les dijo a las cientos de personas que estaban ahí: ‘los zacatecanos no merecemos vivir con miedo constante, yo sé cómo enfrentar a la delincuencia’, jajaja…

-¡AY SANTO señor! ¿Entonces qué espera para decirles a sus hermanos cómo sacar de Zacatecas a los Malos Organizados?-.

-SON TAN mentirosos los hermanos Monreal, que el Niño de Atocha ya no les hace milagros, por eso el ‘Monris’. anda en chinga visitando a todas las vírgenes, seguramente para quejarse de que el su hijo ya no quiere hacerle milagro alguno-.

-DOÑA PETRA no blasfeme, le recuerdo que es pecado-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero es que el ‘Monris’ anda de un mamón que… ¿quién le va a creer que va a ganar la candidatura de Morena y luego la Presidencia de la República?

“¡POR FAVOR! ¿Qué no se da cuenta que hasta el Noroña está mejor posicionado en las preferencias que él?

-SE VALE soñar, doña Petra, se vale soñar-.

-ESTOY DE acuerdo con usted, madre Teresa, pero me caga que se engañen y nos engañen, no se vale que se burlen de la inteligencia y buena fe de los zacatecanos: el ‘Monris’ se siente la versión masculina de la Xóchitl Gelatinas, ‘soy pobre y campesino’, dice a donde quiera que va, pero yo nunca lo vi agarrar un azadón y ahora es billonario gracias a lo que ha robado de nuestros impuestos”.

-ESO sí, y lo sabe todo Zacatecas, pero es de lengua larga, parece merolico-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.