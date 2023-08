Fresnillo Sigue Siendo el Municipio más Peligroso del País: Felipe Pinedo

“Saúl Monreal es un Cínico”, Truena

Por Rubén Palomo Macías

Felipe Pinedo Hernández, dirigente del FPLZ, lamentó ante Página 24 Zacatecas los hechos criminales que ocurren en el municipio de Fresnillo, en todo el estado y las acciones que la ciudadanía está reclamando, como la petición de cancelar la feria son justas ya que existe un cinismo por parte del alcalde ya que mientras suceden los hechos violentos Saúl Monreal se la pasa cantando en su carro como si nada estuviera pasando.

“Ya es imposible que ellos nieguen la realidad, la realidad ya los rebasó y rebasó el discurso político. Esa negación ya no es factible, tienen que tomar cartas en el asunto, las extorsiones a los comercios son una realidad en Zacatecas, las amenazas y la intranquilidad se percibe, especialmente en Fresnillo que no ha dejado de ser el municipio más peligroso en percepción de todo el país”, añadió.

Felipe Pinedo lamentó que el municipio de Fresnillo se encuentre en dicha situación ya que representa, para la economía del estado, el número 1 en el Producto Interno Bruto (PIB) y los gobernantes simplemente, al querer negar la realidad, están faltando al respeto a la inteligencia del pueblo de Fresnillo y de Zacatecas.

“Nosotros estamos de acuerdo con que se suspenda la feria ya que si no hay garantías para ir al esparcimiento y la diversión la gente no debe arriesgar su vida. Tendemos mucho a comparar las fiestas entre la capital y Fresnillo y ahora, por desgracia, lo que se compara son los hechos delictivos a ver quién gana”, señaló.

El dirigente agregó que los muertos no tienen nombre y apellido para las autoridades y se convierten en estadísticas, e inclusive se tiene que ir más allá de suspender la feria sino que en un acto de dignidad se suspenda toda la actividad de transporte, comercio y vida social.

“Si la gente no protesta esto va a continuar, los expedientes solamente se van acumulando en la fiscalía, no hay detenidos, arriba del 95% de casos no se resuelve. La fiscalía llena expedientes y con los problemas que ahora tienen pues menos”, finalizó.