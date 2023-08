Llevamos 2 Años de Gobierno en los Últimos Lugares en Todo: Carlos Peña

A Saúl Monreal le Contesta: “en 2024 Hablamos”

Por Rubén Palomo Macías

El presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, declaró a Página 24 Zacatecas que el estado preocupa a todos pero quien tiene la responsabilidad de conducción, de buscar la suma de esfuerzos y los equilibrios en la toma de decisiones es el gobernador, David Monreal Ávila, sin embargo, no se termina de sentir que haya apertura, diálogo y cercanía, por lo menos con los partidos políticos.

“Esto tampoco se siente con los municipios y los otros poderes, algo está mal y se tiene que atender, el problema es que no se atiende y no se entiende. Al no entenderse nos encontramos en un Zacatecas convulso todos los días”, señaló.

Peña Badillo apuntó que los incidentes de violencia e inseguridad se siguen presentando en el estado, a nadie da gusto que sucedan estos hechos luego de que se había presentado una disminución en los índices delictivos y se había visto una estrategia de mayor presencia con la llegada de Arturo Medina Mayoral, sin embargo, los incidentes continúan a la alza lo que habla de que hay algo que se debe revisar y analizar.

“Sin duda la coordinación y la comunicación se vuelven fundamentales para poder enfrentar este tipo de problemas. Llevamos 2 años de gobierno en los últimos lugares en todo y eso no lo dice el PRI, no lo dice el presidente del partido, lo dicen las estadísticas, las mediciones, la población y cualquier trabajador de la salud, los trabajadores del campo, los empresarios y la sociedad en general. Tristemente no estamos en el Zacatecas que prometieron, necesitamos ni el que merecemos”, agregó.

Finalmente Carlos Peña respondió al presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal, luego de que el edil lo señalara como un corrupto y le enviara un mensaje donde le comentó que se pusiera a rescatar al PRI en Zacatecas.

“Le agradezco que esté preocupado por el partido pero del PRI me encargo yo, que él se preocupe por su municipio, que lo gobierne bien, no debe distraerse con el partido. El tema de cómo se conduce y como se resuelve que me lo deje a mí y en 2024 hablamos. El tema de Fresnillo es su responsabilidad y tristemente del municipio se habla mal, en Fresnillo no se termina de sentir cómoda la población por la realidad que viven todos los días. En lugar de distraerse en temas externos a su gobierno debería concentrarse en gobernar y cumplir a la gente”, remató.