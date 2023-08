Mi Jardín de Flores

El Cínico Saúl Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Ya es imposible que ellos nieguen la realidad, la realidad ya los rebasó y rebasó el discurso político. Esa nega­ción ya no es factible, tienen que tomar cartas en el asunto, las extorsiones a los comercios son una realidad en Zacate­cas, las amenazas y la intranquilidad se percibe, especialmente en Fresnillo que no ha dejado de ser el municipio más peligroso en percepción de todo el país’: Felipe Pinedo Hernández.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 21 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tan­to te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

CON ESA franqueza contundente que le caracteriza, don Felipe Pinedo Hernán­dez, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), acusó de ‘cínico’ al joven Saúl Monreal Ávila, alcalde de Fresnillo, porque en vez de preocupase y ocuparse de la violencia e inseguridad que imperan en Zacatecas, ‘se la pasa cantando en su carro como si nada estuviera pasan­do’, ¿qué les parece?

-ES LO clásico en los Monreal, se la pasan sonriendo, enseñando la mazorca porque la política y los cargos publico los han hecho súper millonarios, pero cuando les sucede algún contratiempo o hecho en su contra, se les borra la sonrisa y empie­zan a despotricar contra sus ‘enemigos’, como cuando el INEGI reveló que los fresnillenses percibe que su municipio es el más peligroso del país y bueno, pues ahí están las pruebas: los asesinatos de empresarios y la desaparición forzada de cuatro fresnillenses más, entre ellos el Victor Alejandro Barrón Palos, connotado deportista, y su sobrino de 14 años, el Guillermo Rodríguez Barrón, además de los miles de empresarios, comerciantes y emprendedores que se han ido de Fresnillo temerosos de perder la vida-.

-CLARO QUE Fresnillo es peligroso, pregúntenme a mí que vivo para contarlo luego de que narcos armados me asaltaron y me amenazaron de muerte, por eso Felipe Pinedo en entrevista que hoy publica nues­tro Diario Página 24 Zacatecas, dijo que:

“YA ES imposible que ellos nieguen la realidad, la realidad ya los rebasó y rebasó el discurso político. Esa negación ya no es factible, tienen que tomar cartas en el asunto, las extorsiones a los comercios son una realidad en Zacatecas, las amenazas y la intranquilidad se percibe, especialmente en Fresnillo que no ha dejado de ser el municipio más peligroso en percepción de todo el país’.

“POR ESO dijo que: ‘Nosotros (el FPLZ) estamos de acuerdo con que se suspenda la feria ya que si no hay garantías para ir al esparcimiento y la diversión la gente no debe arriesgar su vida. Tendemos mucho a comparar las fiestas entre la ca­pital y Fresnillo y ahora, por desgracia, lo que se compara son los hechos delictivos a ver quién gana’.

“FELIPE invitó a los fresnillenses or­ganizarse y a protestar porque ‘si la gente no protesta esto va a continuar, los expe­dientes solamente se van acumulando en la fiscalía, no hay detenidos, arriba del 95% de los casos no se resuelve. La fiscalía llena expedientes y con los problemas que ahora tienen pues menos resuelven’.

En Todo, Zacatecas en los Últimos Lugares

-QUIEN dice estar preocupado por la ineptitud del gobernador David Monreal y la incapacidad de Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, es el presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo (a quien Saúl comparó con el INEGI porque éste publicó que Fresnillo, según la percepción de los propios fresnillenses, era el municipio más peligroso del país, por lo que el priísta respondió que del PRI él se encarga pero que Saúl debe de encargarse de Fresnillo donde impera la criminalidad e impuni­dad), porque Zacatecas lleva dos años en los últimos lugares en todo:

‘LLEVAMOS –continuó Carlos- dos años de gobierno en los últimos lugares en todo y eso no lo dice el PRI, no lo dice el presidente del partido, lo dicen las es­tadísticas, las mediaciones, la población y cualquier trabajador de la salud, los trabajadores del campo y la sociedad en general: tristemente no estamos en el Za­catecas que prometieron, necesitamos ni el que merecemos’.

“Y A Saúl le reiteró de manera contun­dente: ‘Le agradezco que esté preocupado por el partido pero del PRI me encargo yo, que él se preocupe por su municipio, que lo gobierne bien, no debe distraerse con el partido. El tema de cómo se conduce y cómo se resuelve que me lo deje a mí y en 2024 hablamos.

‘EL TEMA de Fresnillo es su responsabili­dad y tristemente del municipio se habla mal, en Fresnillo no se termina de sentir cómoda la población por la realidad que viven todos los días. En lugar de distraerse en temas externos a su gobierno debería concentrarse en gobernar y cumplirle a la gente’.

-¡ZAS!, LE dio hasta para llevar, jajaja-.

-EL JOVEN Saúl se lo buscó: quiso encontrar culpables viéndose en el espejo-.

-LA VERDAD es que la situación de la violencia está tan mal -dice don Roberto-que José Narro ya no pudo defender lo indefendible y expresó al respecto: ‘En Fresnillo vuelven a imperar los hechos vio­lentos: asesinatos, secuestros, privaciones ilegales de la libertad’-.

No Hubo Asesinatos

PUES CON la novedad de que ayer do­mingo 20 de agosto no se cometió asesinato alguno, según la ‘Nueva Gobernanza’…

-A MI Padre Dios, gracias-.

-ESO SÍ, si no fuera por él ya no segui­ríamos en este valle de lágrimas-.

-LOS NARCOS se cansaron de jalar el gatillo, ojalá y sea por siempre; lo que sigue habiendo son desapariciones forzadas, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las Cédulas de Búsqueda de:

MARÍA GUADALUPE ROSALES DIAZ de 20 años, desaparecida en Fres­nillo, Zacatecas, el 9 de mayo de 2023, y

EDGAR IVÁN HERNÁNDEZ GARCÍA de 31 años, también desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 13 de agosto del presente año.

-AHÍ ESTÁ LA broncota, Fresnillo también es mano en desapariciones, y así el Saúl quiere ser senador, jaja-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-